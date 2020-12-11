CHP’den Erdoğan’ı zora sokacak açıklama! Engin Altay çok sert konuştu!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi suçlayan açıklamalarına çok sert yanıt verdi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Engin Altay konuşmasında Ensar Vakfı'nda yaşananlar sonrası AKP'li Bakan'ın tutumunu hatırlattı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #enginaltay #receptayyiperdoğan #tbmm #chp #akp #ensarvakfı #haber #poltika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv
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