CHP’den Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün TBMM’de basın toplantısı yaptı.

Özkoç, konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesine değindi. CHP’li Özkoç, şöyle konuştu:

“KENDİ SÖZÜNÜ MECLİS İRADESİNİN ÜSTÜNE YERLEŞTİRMİŞ DURUMDA”

*Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; seçim tarihi verdi. Oysa bundan neredeyse 15 gün önce ortağı Devlet Bahçeli’yle beraber ‘seçim tam zamanında yapılacak’ diyordu. Şimdi diyorlar ki ‘biz seçim tarihini öne çekeceğiz.’

*Bir de ‘yeter, söz milletin.’ Söz de karar da aslında milletin değil. Bunların hepsi sarayın. Saray, koltuğunu koruyabilmek için milletin Meclis’ini feshederek seçim kararı alıyor. Onun adına da ‘yenileme’ diyor.

*Eski sistemde yetki Meclis’teydi. Şimdi tek başına yetki Erdoğan’da. Erdoğan saray rejiminde kendi sözünü Meclis iradesinin üstüne yerleştirmiş durumda. Şimdi bize diyor ki ‘ya Meclis olarak seçim kararı alırsınız, ya da Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle benim elde ettiğim yetki var.

*Ben bu Meclis’i feshederim’ diyor. Yani bir kişinin kararıyla, Meclis’in kararıyla değil. Yani ortak akılla değil. Tek başına Erdoğan, ‘ben Meclis’i feshederim’ diyor. Kişisel keyfiyle seçim tarihinin belirlendiği bir seçim takvimi dönemi yaşıyoruz.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ TAYYİP ERDOĞAN’IN ELİNDE”

*Halkımız tam da bunu onaylayacak. Özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti, kurumların ehil insanlar tarafından yönetilip, yönetilmediği bir Türkiye’yi birlikte yaratabilmek için oylarımızı kullanacağız. Tek adam mı? Ortak akıl mı? Türkiye’de bırakın millet egemenliğini aslında tek parti bile egemen sayılmaz. Egemenlik kayıtsız şartsız Tayyip Erdoğan’ın elinde.

*Halk yoksulluk çekiyor. Burada bizim onaylayacağımız şey Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilip seçilmeyeceğidir. Burada bizim onaylayacağımız şey aslında kendi özgürlüğümüz değil, demokrasimiz değil, bizim kararlarımızla seçilen bakanların görev yapması değil saray iktidarının tekrar göreve gelip gelmemesidir.

“CUMHURBAŞKANIN ADAY OLMASI ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Özkoç, şu yanıtı verdi:

*Birincisi çok net söylüyorum: Cumhurbaşkanı aday olması Anayasa’ya aykırıdır. İkincisi çok net söylüyorum: seçim tarihinin bu şekilde belirlenmesi hukuka aykırıdır.

*Üçüncüsü çok net söylüyorum: Tayyip Erdoğan’la Yüksek Seçim Kurulu kesinlikle hukuka ve Anayasa’ya uygun hiçbir zaman bu seçim konularında hareket etmediler. Bunda da hareket etmeyecekler.

*Dördüncüsü; millete dayatacaklar, beşincisi; yüz yıllık cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir cumhurbaşkanı kendisinin adaylığıyla ilgili Meclis’i feshetmiş olacak…

*Onlar hukuk, Anayasa tanımıyorlar. Onlar her şeyi kendi rant alanlarına ve kendilerinin tekrar iktidara gelmesine göre planlıyorlar.