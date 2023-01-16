CHP’den Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna reaksiyon

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç Başbakanı’yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özel, “Parti kurulduğu gün Amerika’ya koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden Recep Tayyip Erdoğan, ajanlarla görüşen Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey’in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığına bak: İsveç Başbakanı’na, ‘Hazirana kadar elimi rahatlat’. Yazıklar olsun” dedi.

Özgür Özel, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç Başbakanı’yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi:

“ALIP ZİNDANA ATMAK NEDİR”

*Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın kullandığı ifadelerin bir kısmına katılmak mümkün değil. Oradaki ifadeler, gerçekten insanları üzecek ifadeler. Ama söz söylemiş ve anlatmaya çalıştığı mesele esas, ekmeğin çok pahalı olduğu, toplumun ekmeğe muhtaç olduğu, ekmeğin olması gereken fiyata bu sebepten çıkmadığı, çıkarılamadığı.

*Bu sözlerin içindeki bir kısmı tırnaklayarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cihan Kolivar’ı hedef gösterdi, gözaltına alındı, tutuklanmış. Ömer Çelik, sözü sözle yenemeyeceği için bunu yapıyor. İşin kötüsü, ekmeği üretenlerin seçtiği kişiyi, ekmeğe mahkum ve muhtaç edilmiş insanlara; ekmek değil pasta yiyen, en iyi şekilde beslenen, bir eli yağda bir eli balda AK Parti’nin aristokratı Ömer Çelik şikayet ediyor.

*Ömer Çelik hedef gösteriyor. Sen, işini yap kardeşim, işini. Sen, milletin ekmeğini büyütmek, beslenmesini sağlamakla görevliyken; saraylarda bir eliniz yağda, bir eliniz balda, gariban insanlara, ekmeğe muhtaçlara, ekmeği üretenleri şikayet ediyorsunuz. Sözün bir yerine katılmazsınız, fırıncılara şikayet edersiniz başka bir şey. Alıp zindana atmak nedir? Nasıl bir şeydir bu? Türkiye’de kimse konuşmayacak. Düşünce, ifade özgürlüğü açısından son derece sorunlu.

“DIŞ GÜÇLER EDEBİYATI YAPANLARA BAKIN”

*Dün İsveç Başbakanı’yla Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının PKK-FETÖ kısmının altına imza atarım. Ama şu olur mu? Diyor ki ‘Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağına inanıyorum.

*Önümüzde tabii temmuza kadar bir süre var. Ama özellikle haziran ayında Türkiye’de seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento seçimleri var.

*Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına rahat çıkabilmem için bunları da değerli dostumla paylaştık’. Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın.

*Parti kurulduğu gün Amerika’ya koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden Recep Tayyip Erdoğan, ajanlarla görüşen Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey’in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığına bak: İsveç Başbakanı’na, ‘Hazirana kadar elimi rahatlat’. Yazıklar olsun. (ANKA)