CHP’den Erdoğan’ın o sözlerine çok sert tepki! AKP’ye Kanal İstanbul ve Melih Bulu göndermesi!





CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandıktan sonra protesto edilen Melih Bulu’nun görevden alınmasını anımsatarak, Kanal İstanbul’a ilişkin “Kanal İstanbul’un sonu da Melih Bulu’nun sonu gibi olacaktır. Ha kayyum rektör ha Kanal İstanbul, siyaseten ikisinin de birbirinden farkı yoktur” dedi. Torun Rize’deki sel felaketine de değinerek, “Tedbirini alacak olan, ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Kuru lafla peynir gemisi yürümez” diye konuştu. Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: ÜNAL AYDIN CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandıktan sonra protesto edilen Melih Bulu’nun görevden alınmasını anımsatarak, Kanal İstanbul’a ilişkin “Kanal İstanbul’un sonu da Melih Bulu’nun sonu gibi olacaktır. Ha kayyum rektör ha Kanal İstanbul, siyaseten ikisinin de birbirinden farkı yoktur” dedi. Torun Rize’deki sel felaketine de değinerek, “Tedbirini alacak olan, ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Kuru lafla peynir gemisi yürümez” diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Ahmet Akın’ın öncülüğündeki 40 kişilik CHP heyetinin Karadeniz ziyaretlerinin son durağı Trabzon oldu. Trabzon’daki program Torun’un bu sabah bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile başladı. Torun, Ordu ve Giresun ziyaretlerinin ardından Trabzon’a geldiklerini hatırlatırken, yurttaşların “Nerede bu ülkeyi yönetenler, nerede bu iktidarın milletvekilleri, nerede bu bakanlar. Benim sorunumu kim çözecek?” diye feryat ettiğini aktardı. Torun, AKP iktidarının 19 yılın ardından yurttaşları sorunlarıyla “baş başa bıraktığını” belirterek, şunları söyledi: “Evet bu iktidar 19 yılın sonunda kendini saraya çıkarmış, ama milletimizi sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bu iktidar, kendisine oy veren milletimize sırtını dönmüştür. Artık milletimiz kimin ne olduğunu görmektedir. Ve bu karanlık girdaptan bir çıkış yolu aramaktadır. İşte o çıkışın adresi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kaderine terk edilen milletimiz asla yalnız değildir. Bizim tarihi sorumluluğumuz, ülkemizi karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarmaktır.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #seyittorun #kanalistanbul #melihbulu #haber #haberler #chp #cumhuriyethalkpartisi