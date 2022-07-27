CHP’den Erdoğan’ın terör açıklamasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Kuvayı Milliye’nin partisine terör destekçisi, bölücü demek Recep Tayyip Erdoğan’ın haddine değildir” ifadesini kullandı.

CHP’li Özel, TBMM‘de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meclis’in olağanüstü toplanma çağrısına değinen Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Konya’da yaşanan katliamdan sonra Genel Başkanımız sosyal medyadan üzüntülerini paylaşmış, sağlık meslek örgütlerinin ihtiyaçlarına uygun Sağlıkta Şiddet Yasası için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade etmiştik.

*Sağlık emekçilerinin çoktandır istedikleri ama hep son anda komisyonlarda metinlerden çıkarılan bazı maddeleri tekrar koyduğumuz ve sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde, aynen mahkeme salonlarında olduğu gibi hiç kimsenin silahla giremeyeceği bir düzenlemenin yapılacağı çok önemli bir içeriği var kanun teklifinin.

*Kanun teklifi, sağlık emekçilerinin ve onların meslek örgütlerinin tam mutabakatıyla geliyor. Aslında Meclis’teki tüm siyasi partilerin hızlı bir şekilde bunu yasalaştırmasında büyük bir fayda var.

‘ŞOV YAPTINIZ’ TEPKİSİ

*İlk tepki kategorik olarak MHP’den geldi. Mahir Bey’in de rahatını kaçırmışız ki son derece rahatsız olmuş ve olağanüstü toplantıya çağrımıza şov yapmak diyor Mahir Bey. Mahir Ünal konuşur biz döner bakarız gerçeklere. Şimdi AKP iktidarında Meclis 16 kez olağanüstü toplantıya davet edilmiş.

*Bunlardan 6 tanesini AKP yapmış. 14 Eylül 2004’te, 26 Eylül 2004’te, 5 Eylül 2006’da, 19 Eylül 2006’da, 3 Eylül 2015’te ve 23 Eylül 2017 tarihlerinde AKP’nin milletvekilleri ve grup başkanvekilleri imzasıyla bu Meclis toplantıya çağrılmış. Şov mu yapmışlar? Hayır, Anayasa’dan kaynaklanan haklarını kullanmışlar.

*Ama onlar yaptığında Anayasal hak kullanılıyor, muhalefet yaptığında şov yapmak oluyor. Anayasa’nın 104’üncü maddesi Cumhurbaşkanının yetkilerini düzenliyor. O yetkileri kullanınca şov değil. 93’üncü madde bizim yetkimizi düzenliyor, şov oluyor. 1 milyon sağlık çalışanının hayatı bir tarafta, milletvekillerinin meşguliyeti varmış, o başka bir tarafta.

“BU HADSİZLİKTİR”

*Mahir Bey hani gelmiyorsunuz ya? Çok meşgulsünüz, katılmayacaksınız. İsmet Yılmaz’dan böyle bir SMS bütün AK Parti Grubu aldı, siz almadınız mı? ‘Muhterem arkadaşlarım, Meclis Başkanı’mız Genel Kurulu 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştır. İstisnasız tüm milletvekillerimizin belirtilen gün ve saatte TBMM’de hazır olmalarını önemle rica ederim.

*İsmet Yılmaz.’ Böyle bir SMS almadıysanız söylediğiniz lafın bir tarafı tutar olabilir. Siz şimdi bütün milletvekillerini o gün getireceksiniz ama salona sokmayacaksınız; eğer toplanırsa salona girip önergeyi, kanun teklifini ret ettireceksiniz. Neden? Bu muhalefet partilerinin bir başarısı olmasın. Kardeşim, gelin baştan girin, ortak başarımız olsun. Gelin baştan girin, hep birlikte yapmış olalım. Ayrıca çok bozulmuş.

*Tayyip Erdoğan’a hadsiz demişim. Ya haddi var mı, hadsiz ne demek? Haddin yok demek. Bir daha söylüyorum, ısrarla tekrar ediyorum: Cumhura hakaret eden, millete hakaret eden, vatandaşa hakaret eden ve toplumun yüzde 60-65’inin oy verdiği, oy vermeye hazırlandığı 6 siyasi partinin hepsine terör destekçisi ve kuklalar diyen Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı iş hadsizliktir, buna haddi yoktur.

*Bu lafın bir benzerini herhangi bir genel başkan AK Parti için söylese, MHP için söylese tepkiniz ne olur? Biz böyle ifadeleri sizi seçen seçmene saygımızdan kullanmıyoruz. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözüne karşı bunun hadsizlik olduğunu söylemek benim haddimedir ama onun haddine değildir siyasi parti liderlerine kukla demek; onun haddine değildir terör destekçisi demek. Kuvayı Milliye’nin partisine terör destekçisi, bölücü demek Recep Tayyip Erdoğan’ın haddine değildir…

UZAKTAN ÇALIŞANLAR VE KURYELER İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP’li Özel, esnaf, kuryeler ve uzaktan çalışanlarla ile ilgili kanun teklifi sunacaklarını açıklayarak, “Meclis açılır açılmaz hem bu esnaf kuryeler, hem kurye olarak çalışanlar, hem uzaktan çalışanlar, bu pandemi sonrası çok artan, denetimsiz ve emekleri sömürülenlerle ilgili kanun tekliflerimizi çalışacağız” dedi.

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