CHP’den EYT açıklaması: Örgütlendiler, hak ettiler; destekledik ve haklarını aldılar

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kentlerin yeniden ayağa kalkması ve tekrar yaşanabilir hale gelmesi için yeni inşaat konutlarına başlanacağının duyurulduğunu hatırlatarak, “Üzülerek görüyoruz ki hükümet hala akıllanmamıştır. Afet bölgesi tasarım alanları rehberinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgelerinde yapılacak dairelerin yapımı, yeniden saraya yakın müteahhitlere verilmiştir.” sözlerini sarf etti.

Usta, Kızılaya bağlı Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi’nin, altın ve dövize yatırım yapabilmek için SPK’ye başvuruda bulunduğunu belirterek, “SPK’den olumlu görüş geliyor. 6 Şubat’ta deprem oluyor, millete çorba, çadır götürmesi gereken Kızılay bunları yapmıyor, 9 Şubat’ta KAP’a bildiriminde bulunuyor. Böyle bir akıl kabul edilemez. Kızılay’ı bu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bütün sorumluların istifa etmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

“EYT MESELESİ TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKMIŞTIR”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Cumhur İttifakı ve MHP için uzun süredir en önemli gündem başlıklarından birinin EYT olduğunu vurgulayarak, TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşan düzenlemeyle bu sorunun kalıcı olarak çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Akçay, “Cumhur İttifakı, Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, tüm dünyada etkili olan ekonomik sorunlar ve en büyük deprem felaketine rağmen EYT’li kardeşlerimize verdiği sözü tutmuş, EYT meselesini Türkiye’nin gündeminden çıkarmıştır.” diye konuştu.

Erkan Akçay, “28 Şubat’ın, 28 Şubat kalkışmasının 26’ncı yıl dönümü olduğunu” anımsatarak, “15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde aldığımız tutum göz önünde bulundurulduğunda MHP olarak her türlü darbe girişimin, antidemokratik hareketin karşısında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Dün darbe bildirilerine ‘Gönülden inanıyorum’ diyerek imza atıp saf tuttuğu halde bugün geçmişte bunlarla mücadele ettiğini söyleyenleri de ibretle izliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“ENKAZLAR ŞİMDİDEN DELİL KARARTMA YERLERİ OLDU”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da enkazların altında hala insan bedenlerinin bulunduğunu söyleyerek, “Enkazlar daha şimdiden delil karartma yerleri oldu. Her yerden bu konuda çok sayıda başvuru alıyoruz.” dedi.

Beştaş, partisinin, refakatsiz çocuklar konusundaki iddialara ilişkin TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu’na başvuruda bulunduğunu belirterek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bunu yalanlamak dışında ne yapıyor? Bilmiyoruz. Hatta en son ‘Suriyeli çocuklardır’ diye meşrulaştırmak istedi. Biz ve tüm sivil toplum çocuk hakları savunucuları, bunun takipçisiyiz.” sözlerini sarf etti.

“ÖRGÜTLENDİLER, HAK ETTİLER”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise 1 Mart tezkeresinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 1 Mart’ın, TBMM’nin, egemen güçlere ve emperyalizme karşı onurlu duruşunun yıl dönümü olduğunu vurguladı ve bu konunun ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Refakatsiz çocukların takibi için partisinin ihbar hattı oluşturduğunu ve yetkili kurumlarla paylaşım sağladıklarını anlatan Özkoç, “Çocuklarımızın, insanlarımızın akıbetinin ne olduğunu bilmek önce yakınlarının, sonra da milletimizin hakkıdır. Kayıp insanlarımızla ilgili gerçek rakam nedir, bunu bilmek durumundayız.” diye konuştu.

Özkoç, EYT düzenlemesinin, TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştığını da anımsatarak, “EYT, Türkiye’de hak mücadelesinde önemli bir mihenk taşıdır. Örgütlendiler, hak ettiler, destekledik ve haklarını aldılar. Birlikte mücadele edildi, kazanıldı. Mutluyuz, hepimiz için hayırlı olsun.” görüşünü paylaştı.

Bu düzenlemede mağduriyetler bulunduğunu aktaran Özkoç, emeklilik konusunda EYT’li olmayan çalışanlar için kademelendirme sistemine geçilmesi, ayrıca diğer mağduriyetlerin de giderilmesi gerektiğini söyledi.

“HAYIRLI OLSUN”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesine işaret ederek, “Dün milyonlarca vatandaşımızın beklediği EYT düzenlemesine ilişkin teklifimiz yasalaştı. Bir kez daha hayırlı olsun. Katkı sunan, destek veren tüm vekillerimize, partilerimize teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu. (AA)