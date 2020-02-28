CHP’den Flaş Çağrı ! Meclis Derhal Toplanmalı !





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib'ten gelen haberlerle ilgili, "Sayın Genel Başkanımızın ( Kemal Kılıçdaroğlu ) çağrısıyla dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bölgeden haber almaya, yetkililerden gelecek bir haberi bekleme ve meclis başkanı ile iletişim içinde olmaya gayret ettik. Dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Sayın Genel Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdiler. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdık. Toplantı talep yazımızı biraz önce TBMM Başkanlığı'na teslim ettim. Acımız çok büyük. Diğer partilerin grup başkanvekillerine, başvuruyu yapmadan önce talebimize ilişkin bilgi verdik. Cumartesi günü saat 14.00’te TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, İdlib’de yaşanan gelişmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nu yarın (29 Şubat) olağanüstü toplantıya çağırarak, İdlib konusunda yaşananların görüşülmesini talep etti. Olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

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