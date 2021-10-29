CHP’den flaş Cumhurbaşkanı adayı sözleri..

CHP İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıldönümü dolayısıyla tören düzenledi. Hükümeti eleştiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Cumhuriyet’imizle hesabı olanların hesabını, halkımız ilk seçimde sandıkta kesecektir" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu ise "Cumhuriyet idealini hep birlikte yaşama zamanı, tüm zamanlardan daha fazla ihtiyaçtır" diye konuştu. Programda sunucunun 'İnanıyoruz korkup kaçarlarsa 100. yılında CHP iktidarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında..' sözleri dikkat çekti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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