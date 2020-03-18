CHP’den Flaş Kurultay Kararı ! Faik Öztrak Açıkladı !
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan olağan kurultayın ertelendiğini açıkladı.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde MYK toplantısı sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Faik Öztrak CHP Kurultayının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Öztrak, kurultay tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.
Faik Öztrak ayrıca gerek Türkiye ekonomisinin gerekse Dünya ekonomisinin ciddi risk altında olduğunu söyledi.
Faik Öztrak CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın ertelendiğini açıkladı.