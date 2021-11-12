CHP’den flaş Lütfü Türkkan açıklaması! Faik Öztrak’tan “Ben ekonomistim” diyen Erdoğan’a yanıt!





CHP Sözcüsü Öztrak, İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirerek hukuk önünde herkesin eşit olduğunu söyledi. Öztrak, fezlekenin TBMM'ye geldiğinde oylarının renginin sorulması üzerine şunları söyledi: "Öncelikle şunu ifade edeyim; siyasetçilerin her türlü eleştiriye açık olması gerekir. Savcılığın hazırladığı fezlekeye gelince savcıların, milletvekillerin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri, adalet duygusunu incitir. Ayrıca Faik Öztrak "ben ekonomistim" diyen Recep Tayyip Erdoğan 'a seslenerek "ekonomi diplomanı göster" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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