CHP’den Fuat Oktay’a mültecilere konut yardımı sorusu

CHP Bursa Milletvekili, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Yüksel Özkan, soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a mültecilere konut yardımı iddialarını sordu.

Halil ATAŞ

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, mültecilere konut yardımı iddiaları hakkında soru önergesi verdi.

“MÜLTECİLERE KONUT YARDIMI MI YAPILIYOR?”

Yüksel Özkan soru önergesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

* “Türkiye’de yaşayan mültecilere gerek devlet kurumlarından gerekse farklı kurum ve kuruluşlardan maddi yardımlar sağlandığını biliyoruz. Mültecilere gıda, kira, ev eşyası veya nakit yardımları verilmektedir.

* Özellikle Suriyeli ve Afgan mültecilere imtiyazlar sağlandığı iddialarının basında yer almasının vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır. Halen ülkemizde varlıkları tartışılan Afgan ve Suriyeli sığınmacılara hükümetin konut yardımı yaptığı da söz konusu iddialar arasındadır.”

AFGAN UYRUKLU DAMADA KONUT YARDIMI İDDİASI

Özel bir televizyon kanalında, devlet tarafından Afgan uyruklu damadına konut yardımı yapıldığını söyleyen şahsın bu sözlerinin kamuoyunda tepkilere neden olduğunu dile getiren Özkan, mültecilere konut yardımının gerçek olup olmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğunu ve konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

FUAT OKTAY’A YÖNELTİLEN SORULAR

Yüksel Özkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları sordu;

” 1. Dile getirilen ve basına yansıyan mültecilere “konut verildiği” iddiaları doğru mudur?

2. Söz konusu iddialar doğru ise, bugüne kadar kaç mülteciye (hangi uyruklu) ne kadar konut tahsis edilmiştir?

3. Bu iddialar ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?”