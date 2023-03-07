CHP’den gece yarısı Kemal Kılıçdaroğlu videosu

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, dün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek ittifakın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayını, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır” diyerek duyurdu.

CHP, gecenin ilerleyen saatlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatından kesitler içeren bir videoyu, “Kaldır başını Türkiye. Önümüz aydınlık. Hak ettiğin gelecek geliyor. Bay Kemal geliyor” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

“HEDEF GÖSTERİLDİ, VAZGEÇMEDİ. CANINA KASTETTİLER, VAZGEÇMEDİ”

Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu şöyle anlatıldı:

*Onunkisi bir Cumhuriyet hikayesi. Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde büyüyen küçük çocuğun, Cumhuriyet’in şefkatli ellerinde büyük bir devlet adamına dönüşmesinin hikayesi.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını örnek alarak yaşamını memlekete adayan bir insanın hikayesi.

*Siyasi tartışmaların vazgeçilmez galibi olarak tanıdı onu halk kitleleri. Nazimiyeli öğrenci Kemal gibi, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu da dersine iyi çalışıyor, siyasi rakiplerini canlı yayınlarda sus pus ediyordu.

*Halkın cüzdanına gözünü dikenlere meydan okurken bilgisine, azmine, milletin gücüne güvendi. Hepimiz için hesap sordu. Görevden hiç kaçmadı.

*Emanet bildiği CHP Genel Başkanlık koltuğunun hakkını verebilmek, milletin sesi olabilmek, ayrıştırmak değil birleştirmek için canını dişine taktı. En çok o eleştirildi, vazgeçmedi. Hedef gösterildi, vazgeçmedi. Canına kastettiler, vazgeçmedi.

“O, BAY KEMAL. O; TEVAZUNUN, AZMİN, KARARLILIĞIN, ÇALIŞKANLIĞIN SESİ”

*O, adalete inandı. ‘Birimiz için adalet yoksa hiçbirimiz için yoktur’ diyerek yollara düştü. Ankara’dan İstanbul’a, 25 gün boyunca 450 km yolu hepimiz için yürüdü.

*O, Türkiye’nin birliğine inandı. Bizi bölmek için farklılıklarımızı sömürenlere isyan etti. Helalleşme çağrısıyla birlikte, Türkiye olduğumuzu, birlikten kuvvet doğduğunu gösterdi.

*O, takım çalışmasına inandı. Doğru takımları kurarak büyükşehir belediyelerindeki iktidar saltanatına son verdi. O, çok sesliliğe inandı.

*Büyük bir nezaket ve kararlılıkla bundan tam bir yıl önce muhalefet partilerini büyük bir Türkiye ittifakı altında birleştirirken umudun ışığını yaktı. O, Bay Kemal. O; tevazunun, azmin, kararlılığın, çalışkanlığın sesi. O, sizin sesiniz. O, umudun sesi. O, Kemal Kılıçdaroğlu.

“KALDIR BAŞINI TÜRKİYE. HAK ETTİĞİN GELECEK GELİYOR. BAY KEMAL GELİYOR”

*Şimdi, millet için geliyor. Değişim için geliyor. Yaralarımızı sarmak, ikinci yüzyılında Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için geliyor.

*Kaldır başını Türkiye. Önümüz aydınlık. Birlikte kuracağız bu ülkeyi. Birlikte güldüreceğiz çocukları. Birlikte değiştireceğiz makus talihimizi. Hak ettiğin gelecek geliyor. Bay Kemal geliyor.

Kaldır başını Türkiye, önümüz aydınlık… Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor. pic.twitter.com/MhrejJXoMX

— CHP