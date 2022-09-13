CHP’den hazine arazilerinin satışa çıkarılmasına tepki: ‘Bunun adı giderayak yağma’

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bugün yaptığı açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazine arazilerinin satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Girgin “Bunun adı giderayak yağma” dedi.

Yaşar ANTER

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin bugün yaptığı açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazine arazilerinin satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

MUĞLA’DA 82 HAZİNE ARAZİSİ SATILIYOR

Milletvekili Süleyman Girgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 21 ve 22 Eylül 2022 tarihinde yapılacak ihalelerle Türkiye’de toplam 40 kentteki 499 arsa satışa çıkarılıyor. Satılacak 499 arazinin toplam büyüklüğü yaklaşık 5 milyon metrekaredir. Bu arazilerin 82 tanesi Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas ve Ula ilçelerinde bulunuyor.

Bu araziler bu ülkenin ortak varlığıdır. Bu arazilerin kamu çıkarı olmadığı müddetçe satışı yapılmamalıdır. Satış durumunda bu konuda halkın inandırıcı argümanlarla ikna edilmesi önemlidir. Sahibi halk bu arazilerin, hükümet değil! Bu çerçevede, bölge halkının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri sorulmadan satışa çıkarılması geleceğimiz için tehlikelidir.”

KAYNAK YARATAMAYAN İKTİDAR HAZIR OLANI SATIYOR!

Girgin açıklamasının devamında “Ülke ekonomisindeki sıkıntıyı anlamak için, bir esnafı 2 dakika dinlemeniz yeterli. Ya da çiftçiyi, işçiyi, emekliyi… Herkes farkında, ekonominin çarkları dönmüyor. Ancak bu ülke zengin bir ülke. İktidar da çözümü var olanı satmakta gören geçici yollara başvuruyor. Sata sata bitiremediği için de keyfine diyecek yok. Olan ortak zenginliğimize, geleceğimizin güvencesine oluyor” diyerek TBMM‘ne verdiği soru önergesinde Bakan Kurum’un yanıtlaması için şu soruları yönelttiğini söyledi:

1: 2002’den bugüne kadar Bakanlığınız tarafından ülke genelinde Hazine’ye ait ne kadar taşınmaz, arazi, mülk vb. satılmıştır?

2: Satılan arazilerden ne kadarı tarım arazisidir?

3: 2002’den bugüne kadar Bakanlığınız tarafından Muğla’da Hazine’ye ait ne kadar taşınmaz, arazi, mülk vb. satılmıştır?

4: Muğla’da satılan arazilerden ne kadarı tarım arazisidir?

5: Bu dönemde bu kadar büyük bir satış yapılmasının nedeni nedir?

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