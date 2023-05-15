CHP’den “ikinci tur” açıklaması: Artık kesinleşmiştir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. “Dün yapılan seçimler, Erdoğan’ın milletimizden güvenoyu alamadığını göstermiştir” diye konuşmasına başlayan Öztrak, şunları söyledi:

SONUCU DEĞİŞTİRMEYECEKTİR

– Şu an itibariyle, sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir.

DEMOKRASİMİZ ADINA SEVİNDİRİCİ

– Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir.

– Ayrıca, sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerimize okul bilişim sorumlularımıza, müşahitlerimize, avukatlarımıza ve tüm gönüllülerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

TEK BİR OY BİLE HEBA OLMAYACAK

– Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun bile heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz.

MUTLAKA KAZANACAĞIZ

– Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız.

– Millet İttifakı ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak. Kazanan Türkiye olacak.