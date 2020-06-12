CHP’den iktidara 10 maddelik çağrı: Belediyelere destek verin

Torun, “Yerel yönetimler corona salgınında olağanüstü bir çaba içerisinde oldu. Ama ülkeyi yönetenlerin belediyelerin yükünü üzerinden alacak, hiçbir desteği olmadı.

Biz AKP’li belediyelerden müthiş borç yükü devraldık. Belediyeler rahatlatılmalı” dedi. CHP’li Torun’un 10 maddeden oluşan öneri paketi şöyle:

1 – Belediyelerin sözleşmelerinden kaynaklanan ve bankalara olan kredi borçları ertelenmeli, kamuya ait borçlarının faizleri silinmelidir.

2 – Yurt içi ve yurt dışı hibe programlarından belediyelerin daha rahat yararlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

3 – Belediyelere gelir getirici yatırım projelerinde borçlandırma limiti arttırılmalıdır. Kamu bankaları belediyelere uzun vadeli ve piyasa oranlarından düşük kredi olanakları sağlamalıdır.

4 – Temel belediye hizmetlerinin sürdürülmesi adına, su ve kanalizasyon, altyapı, arıtma tesisi gibi alanlarda kullanılmak üzere faizsiz kredi imkanı sağlanmalı veya hibe programları başlatılmalıdır.

5 – Tüm kamu hizmetlerinde kullanılan personel, araç gereç gibi konularda belediyelerin ödedikleri vergiler yeniden düzenlenmelidir.

6 – Toplu taşımada kullanılan araçların akaryakıtlarından tahsis edilen vergiler kaldırılmalıdır.

7 – Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belediyelere verilen yardım ödeneği kriterleri somut biçimde belirlenmelidir.

8 – Vergi gelirlerindeki azalma nedeniyle genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan payın hesaplanmasında kullanılan oranlar güncellenmeli. Bu oran büyükşehir belediyelerinde en az yüzde 10, diğer belediyelerde en az yüzde 6’ya yükseltilmeli.

9 – Oluşabilecek gıda krizine karşı belediyelerin tarımsal üretime katkıda bulunmasına yönelik çalışmalar desteklenmeli, özel sektöre sağlanan teşviklerden belediyeler de yararlanmalıdır.

10 – Artan işsizlik karşısında İŞKUR destekli projeleri çoğaltarak belediyelerin istihdam edilebilirlik kapasitesi arttırılmalıdır.