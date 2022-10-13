CHP’den iktidara çağrı: Kimsenin elektriği ve doğalgazı kesilmesin

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kış yaklaşırken halka sahip çıkılmasını istedi. Barut, iğneden ipliğe her şeye yapılan zamların geri çekilmesini, konutlarda kullanılan elektrik, doğalgaz ve suda KDV’nin kaldırılmasını talep etti. Barut, “Faturalarını ödeme zorluğu çeken insanlarımızın elektrik, gaz ve suyu kesilmesin” dedi.

Mehmet SERBES

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda halkın yaşadığı sorunlara değinerek AKP iktidarını sert sözlerle eleştiren Ayhan Barut, “Önümüz kara kış. Yurttaşlarımız açlık, sefalet ve yoksulluk girdabında boğuluyor. Bu durumun sebebi olanlar ise hiç umursamıyorlar bile. Kara kış yaklaşırken hayat pahalılığı ve ekonomik kriz içindeki halkımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Bir avuç rantiyeci ve Saray çevresi dışında kimse halinden memnun değil. Bu nedenle döviz kurlarındaki fahiş artış, enflasyon ve zamlar konusunda etkin çözüm üretilmelidir” diye konuştu.

“KİMSE KARA KIŞTA AÇIKTA KALMASIN”

Yurttaşların derinden yaşadığı sorunlara etkin ve kalıcı çözüm bulunmasını talep eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Elektrik, mazot, doğalgaz fiyatlarındaki fahiş artış durdurulup zamlar geri çekilsin. Konutlarda elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve sudaki KDV kaldırılsın. Faturalarını ödeme zorluğu çeken insanlarımızın elektrik, gaz ve suyu kesilmesin. Halkın ihtiyaçları kamu kaynaklarından sağlanıp insanlarımızın kara kışta açıkta kalması engellensin. Halkın alım gücünün düştüğü gerçeği ortadayken, artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri hızla eriyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşam düzeyine çıkarılsın.”

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