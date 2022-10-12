CHP’den iktidara çağrı: Samimiyseniz tüm belediyelerde yüzde 50 indirim yapın görelim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın suya yüzde 50 indirim teklifinin kabul edilmesi TBMM gündemine geldi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, “Samimiyseniz, derdiniz belediye batırmak değil vatandaşa fayda sağlamaksa buyurun tüm belediyelerinizde de yüzde 50 indirim yapın görelim diyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın aldığı kararla suya yüzde 50 indirim yapılması TBMM Genel Kurulu’nda tartışma konusu oldu.

“SAMİMİYSENİZ TÜM BELEDİYELERE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPIN”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, konuyu gündeme getirerek şöyle konuştu:

* “Bugün Türkiye derin bir ekonomik kriz içerisinde. Bunun sorumlusu da Erdoğan ve partisi. Doğal gazdan, elektriğe, akaryakıttan harç ücretlerine, her şeye zam yapan, kendi belediyelerinde ulaşımdan suya vatandaşı zam yağmuruna tutan AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğu ile suya yüzde 50 indirim kararı aldı.

* Ankara’da suyun maliyeti 24 lirayken, vatandaşa zaten 13 liraya sunuluyordu. Bu adımla ASKİ elektrik giderinin yarısını dahi karşılayamaz hale sokuluyor. Sadece son 5 günde mazota yüzde 25 zam yapılırken susanlar, CHP’li belediyeleri gayri nizami ve gayri ahlaki bir siyasetle batırmaya çalışıyor.

* Ya benimsin ya kara toprağın anlayışıyla Ankaralıları cezalandıran bu zihniyeti kınıyorum. Burada da çoğunluktasınız, bir gün olsun doğal gaza, akaryakıta indirim teklifinizi görmedik. Samimiyseniz, derdiniz belediye batırmak değil vatandaşa fayda sağlamaksa buyurun tüm belediyelerinizde de yüzde 50 indirim yapın görelim diyorum.”

“ASKİ’NİN İFLAS ETTİRİLMESİ KARARI”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce veto edilmesine rağmen AKP’li meclis üyelerinin verdiği su fiyatlarında yüzde 50 indirim öngören teklifin kabul edilmesiyle ilgili “Su indirimi kararı değil ASKİ’nin iflas ettirilmesi kararı” açıklaması yapmıştı.

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