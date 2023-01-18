CHP’den iktidara emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tepkisi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022’de 85 bin sağlık çalışanı ataması yapılacağı sözü verdiğini; ancak 60 binin üzerinde kişinin şu an atama beklediğini söyledi.

CHP’Lİ ÖZKOÇ: HANİ ARALIKTA BİTECEKTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emeklilikte yaşa yakılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin hükümet ve AKP’de farklı söylemlerinin olduğunu belirtip, şöyle konuştu:

* “İktidar tarafından ‘EYT yılbaşından önce çözülecek’ denildi, ortada bir düzenleme yok. Kördüğüme çevrilen bir mesele var. Bugün Erdoğan ‘EYT’lilerin taleplerini karşıladık, sözleşmelilere kadro verdik’ dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ‘EYT Meclis’te milletvekillerinin iradesinde, bundan sonrasını biz takip etmiyoruz. Martta neticelenir diye düşünüyorum’ dedi. AKP Grup Başkanvekili Sayın Akbaşoğlu ‘Maaşlar en geç mart ayında yatırılacak’ dedi.

* Erdoğan’ın söylediğini Bakan, Bakanın söylediğini Grup Başkanvekili yalanlıyor. Erdoğan’a soralım, EYT’lilerin talebi nasıl karşılandı? Askerlik borçlanması, doğum borçlanması olan ve kendi evini satan, arabasını satan, kredi çeken EYT’lilerin önünde gerçekten bir teklif var mı? Talepler nasıl karşılanıyor, bunu bilmek istiyoruz. Martta yasa mı çıkacak? Martta EYT’lilere maaş mı bağlanacak? Hani bu iş aralık ayında bitecekti, neden bitmedi? Bilmek istiyoruz.” DHA