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5 Mayıs 2023
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CHP’den İstanbul’daki seçim çadırına saldırı tepkisi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine günler kala İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde CHP’nin seçim çadırına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ortaköy semtinde bulunan CHP seçim çadırı, sabah 06.30 sıralarında iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Çadırda maddi hasar oluşurken, seçim malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

“KUTUPLAŞTIRMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ!”

CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ortaköy’de bulunan seçim çadırımıza saldırı düzenlenmiştir. Bu ve benzeri provakasyonlar bizim güzel günlerin gelişine olan inancımızı azaltmaz. Demokrasiyi içine sindiremeyen, ülkemizi ve milletimizi kutuplaştırma girdabına sokmak isteyen bazı çevrelere fırsat vermeyeceğiz” denildi.

“ÖNÜMÜZDE DURMAYA GÜCÜNÜZ YETMEYECEK”

CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Cem Özçelik sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Özçelik, “Beşiktaş Ortaköy’deki seçim çadırımız bu sabah 06.30 sularında alçak provokatörler tarafından ateşe verilmiş. Bu saldırı girişimleri bize vız gelir! Coşkun akan bir su gibiyiz, önümüzde durmaya gücünüz yetmeyecek” dedi.

Alaturka Online
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