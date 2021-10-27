CHP’den jet ‘tezkere’ cevabı! Özgür Özel: Bu da sana dert olsun Recep Tayip Erdoğan!





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel Suriye tezkeresi konusunda CHP'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Özgür Özel "Kendisine güç kuvvet kazandıracak, kendisine yönetebiliyormuş algısı kazandıracak hiçbir kararın arkasında olmayacağız. Bu da sana dert olsun Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #tezkere #chp #tbmm #akp #seçim #seçimanketleri #haber #gündem #siyaset #yurttaştv