CHP’den kentsel dönüşüm konutlarının fiyatlarının açıklanmaması tepki 

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, Elazığ’da riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan mahallelerde inşa edilen konut ve işyerlerinin fiyatlarının iki yıl geçmesine rağmen açıklanmamasına tepki gösterdi. Duran, “Yaşanan belirsizlik bugün bile insanlarımızı tedirgin ediyor” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Elazığ İl Başkanı Duran, 24 Ocak depremi sonrasında kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve işyerlerinin fiyatlarının halen açıklanmamasına tepki göstererek yetkililerin konut ve işyerlerinin fiyatları hakkında depremzedeleri bilgilendirilmeleri çağrısında bulundu.





“BELİRSİZLİK TERDİRGİNLİĞE NEDEN OLUYOR”



Deprem sürecinden bugüne kadar yaşanan süreçte konutlarla ilgili fiyat belirsizliğinin devam ettiğini belirten CHP’li Coşkun Çağlar Duran, şunları söyledi:

“24 Ocak depreminin ardından Elazığ’da ve Sivrice’de riskli alan ilan edilerek TOKİ tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülen Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Rüstempaşa, Sürsürü, Dilek ve Petek Siteleri gibi alanlarda inşa edilen konutların ve işyerlerinin değeri açıklanmadığı için ortalama bir taksit tutarı da belirlenemiyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ‘Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm konutlarının ödemelerini nasıl yapacaklarıyla ilgili beklentiler vardı. Konut bedelleri hak sahibi vatandaşlarımızın almış olduğu konut fiyatlarına yakın olacak. Ödemeleri Eylül 2022 itibariyle başlayacak. Faizsiz bir şekilde 18 yıl eşit bir şekilde ödemelerine başlamış olacaklar’ açıklaması da vardı. Bu konutların şöyle bir özelliği var depremden sonra belki de ihalesi ilk yapılan ve ilk temeli atılan konutlar.

Sayın Bakan Murat Kurum ödemelerin Eylül 2022 tarihinde başlayacağını söylemesine rağmen ortada henüz hiçbir bilgi yok. Depremin ilk gününden bugüne kadar yaptık oldu anlayışıyla hareket edildiğinden ve depremzede yurttaşlarımıza söz hakkı verilmediğinden yaşanan belirsizlik bugün bile insanlarımızı tedirgin ediyor.”

CHP’Lİ VEKİL KONUT FİYATLARI KONUSUNDA UYARMIŞTI

Daha önce konut fiyatlarıyla ilgili Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı üst komisyon toplantısında konutların maliyetlerinin artan maliyetlere yansıtılmaması gerektiği uyarılarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şu ifadeleri kullanmıştı:

“2020 yılında yapılan konutların fiyatı belli ama 2022 yılında yapılan konutların fiyatı belli değil. Yani bunu vatandaştan neye göre alacaksınız? Yani 2022 maliyetleri üzerinden mi vatandaştan alacaksınız, yoksa 2020 yılında deprem oldu; herkesi aynı mağdur görerek, hak sahibi görerek 2020 tarihi itibarıyla maliyetleri hesaplayarak mı alacaksınız? Eğer 2022 üzerinden maliyet hesaplayarak alacaksanız burada inanılmaz bir haksızlık doğar.

Neden? Çünkü siz devletsiniz. Yani devlet konutları, hak sahiplerini tespit etmiş; tabii, doğal olarak konutların hepsinin bir anda yapılması mümkün değil, bir zamanlamaya ihtiyaç duyulmuş ama konut fiyatlarının aynı olması lazım. Yani 2020’deki konut fiyatı vatandaşa nasıl yansıtılıyorsa 2021’de ve 2022’deki konut hak sahibi olanların konut bedelleri de 2020’deki konut bedelleri olmalıdır diye öneriyorum.”

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