CHP’den konser yasaklarına tepki: ‘Z kuşağı AKP’yi tanıyor, onlar sizi bu ülkenin başında gönderecek’

Peş peşe iptal edilen konserlere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yasaklarda da geldiğimiz nokta, ülkenin dört bir yanında yaşam biçimine müdahale. 6,5 milyon, ilk kez AKP’nin ampulüyle tanışacak öğrenciler. AKP’yi tanıyorlar şimdi. Z kuşağını kendi istediği kalıba dökecek. O Z kuşağı, sandıkta gelecek ve artık seni bu ülkenin başından gönderecek” dedi.

CHP’li Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

* “AKP bir yandan kur korumalı mevduat ile ya da enflasyon korumalı bonolar ile zenginlerin gelirini garanti etmek, onların paralarının gerçek değerini korumasını, hatta artırmasını sağlamayla ilgili güvenceler vermekle meşgul. İki ayda 30 milyarın üzerinde parayı hepimizin cebinden alıp, zenginlerin cebine koydular. Yani bononun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiyat yazamıyor; yazınca inandıramıyor. Bunlara para buluyor ama kiracılara para bulamıyor.

* Kiracılara akıl veriyor, numara veriyor. Bakın zengine para veren, kiracıya ihbar hattı kuruyorlarmış. Bu konuya Meclis’in el koyması lazım. Bu konuda bütün partilere çağrımızı tekrarlıyoruz. Bunun için devletin bir katkı sunması lazım. Hep zenginlere katkı sunmakla, zenginlere para bulmakla olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Sosyal devletsen, bugün göstereceksin sosyal devlet olduğunu. 2018 seçim beyannamemizde var. Hiç evi olmayanları diyoruz. 20 yıl vadeli ve yüzde 0.5 ve altındaki faiz oranlarıyla kira öder gibi ev sahibi yapmak.

* Hem bu ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor, hem kiralara denge getiriyor. Ama bunu görmeyenler şimdi panik halinde. Dolarını bozdurup da bize getirirsen 0.89-0.99’la… Böyle duyunca, küçük para sanıyorsunuz. Hesaplattık, 27 bin lira taksit ödeyecek adam ev kredisine.

Vatandaşla alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Bunlar helikopterden hep patronlar için bakıyorlar, hep sıkışık yerlere bakıyor. Pata pata uçuyorlar, soruyor. Öyle Katarlılar için değil ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ucuz arsa stoğu üretecek yerlerde bir uç bakalım o helikopterle; zengini düşünme bir, fakiri düşün.”

“BÜTÜN ZAMLARI YAPAN TAYYİP ERDOĞAN”

* “Kamuoyundaki arazileri öncelikli olarak TOKİ ve belediyelerimizin işbirliğiyle ucuz ve nitelikli konut üretimi yapalım demişiz. Ankara’da yapmışız. Bunun 81 ile yaygınlaşması lazım, bunun için bir an önce seçimlerin gelmesi lazım. Seçimler gelene kadar zenginler kayrılacak. Seçimlerden sonra kiracılar, dar gelirliler, yoksullar, emekliler, emekçiler kayrılacak. Herkes bunu bu şekilde bilsin ve bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin planı, projesi ve yerel ölçekte bile yaptığı işler ortada. Onların Katarlılara bulduğu arsaları, biz Mamaklılara buluyoruz arkadaşlar.

* Onların Katar’da yaptığı işi, biz Mamak’ta yapıyoruz. Bunu 81 ilde yapmak için de yetki istiyoruz. Nebati: ‘Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’ diyor. Ama esas olan şu ki hepimiz biliyoruz, ekonomi güvendir. Ben paranın basıldığı bir kağıt alsam, üzerine 100 lira yazsam, kimse bunu para olarak kabul etmez. Onun değeri 100 lira değildir. Ama devlet bunu yaptığında, o 100 liradır. 100 liramız var ama o 100 liramızın yabancı paralar karşısındaki değeri bir yılda yüzde 98 kaybetti. 100 liramız, 49 liraya düştü. Geçen sene bugün 8 lira 30 kuruş olan dolar, şu anda 16 lira 30 kuruş.

* Yani öyle bir ekonomi yönetimi, öyle bir ülke yönetimi var ki, paramız yarı yarıya değer kaybetti. Eğer sizin bastığınız kağıdın değeri düşüyorsa, ülkenize olan güven düşüyor demektir ve Türkiye’ye olan güven geçen seneden bugüne yarı yarıya düşmüş durumdadır. Vatandaş TL’ye güvenmediği için cebinde TL’yi tutmak istemiyor. Dolara yöneldiğinde dolar fırlıyor. Düşürmek için envai çeşit numaralar yapıyorlar ama ne oldu? Hani dahiyane bir fikirle 18 liradan, 11,5’a düşmüştü.

* O sözden sonra değer kaybetti Türk Lirası. Kripto paraya güveniyor, TL’ye güvenmiyor ve o 100 liralık banknotu bastı ya devletimiz; o 100 liralık banknot geçen sene 55 ekmek alıyordu, bugün 29 ekmek alabiliyor. O 100 lira geçen sene 14 litre benzin alabiliyordu, bugün 4.7 litre. 14 litreden, 4 litreye, bir yılda…

* O 100 lira geçen sene 13 kilo şeker alıyordu, şu anda 5 kilo şeker alamıyor. O 100 lira geçen sene 3 kilo çay alıyordu, şu anda 1.4 kilo çay alınabiliyor. Yaygın ve insanları etkileyen kalemlerde üç kata varan bir kayıp yaşamış durumdayız Bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Bütün zamları yapan Recep Tayyip Erdoğan, bunu da yapan Recep Tayyip Erdoğan.”

“MAFYANIN 10 BİN DOLARINA TENEZZÜL EDEN ADAMSIN SEN”

* “Suç İşleri Bakanı ama maalesef taşıdığı unvan İçişleri Bakanı. Devletin en saygın mevkilerinden bir tanesi ve bugüne kadar o koltuklarda oturanlardan ölenlerin şimdi kemikleri sızlıyor, yaşayanlar hicap duyuyorlar hangi partiden olursa olsun. Zaten kendi partisin içişleri bakanlarının da aşağılıyor. Çıkmış Genel Başkanımız hakkında abuk subuk şeyler söylüyor.

* Metin Külünk dediğiniz kişi Genel Başkan’a: ‘Haddini bil Kılıçdaroğlu; bu devlet had bildirmeyi bilir.’ Bak sen… Bu ne cesaret, bu ne cüret. Ben bunu ciddiye alsam, 10 bin dolarlık adam, 10 bin dolarlık adam. Metin Külünk ne? 10 bin dolarlık adam; arabasının bagajına 10 bin dolar koydun mu her şeyi yaptırabilirsin.

* Mafyanın 10 bin dolarına tık bagaj açan, tenezzül eden bir adamsın sen. Sana daha ne söyleyelim? Bu Süleyman Soylu’ya çıkıp bir kelime söyleyemeyen, “ben o değilim” diyemeyen… Ne söyleyelim biz Metin Külünk’e? Metin Külünk’le ilgili daha neler neler söyleriz de neler neler neler…”

TÜRKEN TARTIŞMASI

* “Amerika’da TÜRKEN; başında Erdoğan ailesinden kişiler yönetiminde. Arap ülkelerinden, Türkiye’deki şirketlerden, kamu ihalesi alanlardan, kamuya iş yapanlardan koca koca, milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık bağışlar. Ne yapacaksın sen bu parayla? Amerika’daki öğrenciler için yurt yapacağım. Türk öğrencilerin en çok olduğu yerde yaparsın. New York mu Türk öğrencinin en çok olduğu yer? Hayır.

* Peki, hadi New York’ta yapacaksın, üniversitelere en yakın yerde yaparsın. Yapmış mı? Hayır. Üniversitelerin çok olduğu lokasyonda yaparsın, yakınında yaparsın. Hayır. Nerede yapmışlar? Manhattan… Finans başkenti. Sadece gökdelenlerin olduğu, bankaların, finans merkezlerinin olduğu yere öğrenci yurdu yapıyorlar. Bunun için de 2014, 2015, 10 milyonlar, 50 milyonlar dolarlar geliyor. Onlar da şimdi yeni yeni kayıtlara düşmeye başlıyor bildirim yaptıkları için.”

KONSER İPTALLERİNE TEPKİ

* “Isparta Belediyesi Gül Festivali’nde Melek Mosso konseri yapacak, iptal ediyor. Bu tek örnek değil. Derince’de Aynur Doğan konseri iptal edilmişti, Pendik’te Niyazi Koyuncu konseri iptal edilmişti, İstanbul’da Dersim Federasyonlarının pikniği iptal edilmişti.

* Daha yetmez; örneğin hep eleştirdik, Eskişehir’de Anadolu Fest’i iptal edebilmek için 15 gün süreyle Eskişehir’deki her şey iptal edilmişti. Suç işlenmesinin önlenmesi için iptal edilmiş. Kafa bu… 3Y ile mücadele edecekti birisi yasaklardı. Yoksulluk vatandaşın boyunu aştı, boğuluyor.

* Yolsuzluk; dünya rekorları kırdı, akıl almaz, patent alsalar telif hakkı alırlar dünyanın diğer yolsuzluk yapanlarından. Yasaklarda da geldiğimiz nokta, ülkenin dört bir yanında yaşam biçimine müdahale. 6,5 milyon, ilk kez AKP’nin ampulüyle tanışacak öğrenciler. AKP’yi tanıyorlar şimdi. Z kuşağını kendi istediği kalıba dökecek. O Z kuşağı, sandıkta gelecek ve artık seni bu ülkenin başından gönderecek.”

TRT BANDROLÜ ARTTI

* “Resmi Gazete’de yayımlandı. TRT bandrolü arttı. Yani vatandaşın sırtına yük bindirildi. Kara taşıtlarında binde 4, binde 8’e çıktı. 250 bin liralık bir araç alırsanız, 1000 lira TRT payı vardı, 2000 liraya çıktı. Cep telefonunda yüzde 10 olan bandrol 12’ye, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2 olan ücret 4’e çıktı. Gençlerimizin bilgisayarından, tabletinden ne KDV, ÖTV alacağız. Bunlar onları alıyorlar gençler, ayrıca izlemediğiniz, dinlemediğiniz TRT’ye yüzde 2 iken 4 olmuş.

* Peki, hangi TRT’ye? Ana muhalefet partisinin grup toplantısına böyle giriyor, 6’ncı dakikada çıkıyor. Parayı bizden topluyor ama sarayın suyuna göre yayın yapıyor. Herkes vergi verir, herkesin verdiği oylarla seçilen partiler Meclis’te konuşur; HDP’yi vermez, İYİ Parti’yi vermez, CHP’yi 6-7 dakika verir. CHP’den çok az sandalyesi olan, AK Parti’ye koltuk değneği olan MHP’yi tam verir. Neye göre? Sen kamu kurumusun ya. Biz geldiğimizde bu işler kalkacak ama TRT de Meclis’teki bütün siyasi partilerin konuşmalarını eşit ve tam olarak verecek.”

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