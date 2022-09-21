CHP’den konteyner liman çağrısı 

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’nın Yumurtalık İlçesi sınırları içinde yapılacağı belirtilen konteyner limanında sürecin hızlandırılmasını istedi. Konuyla ilgili 30 Aralık 2020 tarihinde yaptığı çağrıyı yineleyen Ayhan Barut, “Adana’nın eski günlerine kavuşması, gelişmesi ve kalkınması için yeni yatırımlarla desteklenmesi de şarttır. Bu noktada konteyner limanı yatırımı hızla tamamlanmalıdır” dedi.

Mehmet SERBES

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana’nın Yumurtalık İlçesi sınırları içinde yapılacağı belirtilen konteyner limanında sürecin hızlandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili 30 Aralık 2020 tarihinde yaptığı çağrıyı yineleyen Ayhan Barut, “Gelişmiş sanayi kültürü, lojistik avantajları ve konumu itibariyle yeni limanın Adana’da kurulması adeta bir zorunluluktu. Yıllardır zaten kamu yatırımlarından gerekli payı alamayan, kentteki fabrikaları ve neredeyse tüm kamu değerleri yok edilen Adana’nın eski günlerine kavuşması, gelişmesi ve kalkınması için yeni yatırımlarla desteklenmesi de şarttır. Bu noktada konteyner limanı yatırımı hızla tamamlanmalıdır” dedi.

“ADANA’DA OLMASI ZORUNLULUKTU”

Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programında bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi amacıyla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde transit yük odaklı konteyner limanı yapımının yer aldığını hatırlatan Ayhan Barut, yatırım adresinin Adana’nın Yumurtalık İlçesi sınırlarında yer aldığının bilindiğini ancak resmi olarak da bunun duyurulması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu yatırım projesi kapsamında yer tespiti ve etüt-proje çalışmalarının yapıldığına işaret eden Barut, “Zaten Doğu Akdeniz Bölgesi’nde dış ticaret büyük ölçekli olarak Mersin ve Hatay’daki limanlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Herkesin bildiği üzere bu limanlarımızda kapasite doluluk oranları aşılıyor, genişleme açısından da yetersiz kalınıyor. İşin uzmanlarının da belirttiği üzere konum açısından yeni yatırımın adresinin mutlak suretle Adana’da olması zorunluluktu” diye konuştu.

“YAPACAĞIMIZ HER ŞEY ADANA’YA DEĞER”

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılması planlanan konteyner limanının Adana’da kurulmasıyla ilgili 30 Aralık 2020 tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamayı ve iktidara yönelik çağrısını anımsatan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Adana gelişmiş sanayi kültürü, konumu, deniz, demir, hava ve kara ulaşımı avantajlarıyla her zaman öne çıkan bir kentimizdir. Bu özellikleriyle de Doğu Akdeniz’in merkezi ve kalbi konumunda yer alıyor. Adana ağırlıklı olarak dış ticaretini Mersin ve Hatay’daki limanlar aracılığıyla yapıyor ama bilindiği üzere buradaki limanlarımız yeterli olmuyor artık. Kamuoyuna yansıdığı gibi bu limanların fiziki olarak genişleme kapasiteleri oldukça sınırlı.

Zaten yıllardır kamu yatırımlarından hak ettiği ve istediği payı alamayan, teşvik uygulamalarında haksızlıklara uğrayan, büyük fabrikalar gibi üretim tesislerinin kapatılıp mevcut değerlerinin de bölge illere taşınmasıyla zora düşürülen Adana, yeni konteyner limanı yatırımı için avantajlı durumdaydı. Bu yatırım sayesinde Adana özlenen geçmişine kavuşmayacak belki ama biraz da olsa rahatlayacaktır. Bu yatırımla Adana ve Türkiye kazanacak.

Bu yatırım kentin gelişmesi ve kalkınması için önemli olduğu kadar ticaretimiz ve ülke ekonomimiz için de yararlı olacak. Adana’nın eski günlerine kavuşması, gelişmesi ve kalkınması için yeni yatırımlarla desteklenmesi de şarttır. Bu noktada konteyner limanı yatırımı hızla tamamlanmalıdır. Sürecin hızlandırılıp tamamlanması sağlansın. Bu yatırım ve Adana için siyasi ayrım gözetmeden herkesin ortak mücadele etmesini istiyoruz. Çünkü yapacağımız her şey Adana’ya değer, bölgemize ve ülkemize değer.”

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