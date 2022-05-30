CHP’den maden tepkisi: Bu talanı durduracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, turizm merkezi Ordu Perşembe Yaylası’nı ve dünyanın en değerli mendereslerini kapsayan alanın maden sahası ilan edilmesine sert tepki gösterdi. Ordu ormanlarının yüzde 70’inin madenler için ruhsatlandığını belirten Torun, “Gözünü para hırsı bürüyen iktidara soruyoruz: Ne zaman duracaksınız? Şirketler kazansın diye Ordu’nun geleceğine ihanet ediyorsunuz. Siz doğa katilisiniz. İnşallah iktidara geldiğimizde, bu talanı hep birlikte durduracak, doğamızı tehdit eden tüm bu ihaleleri iptal edeceğiz” dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Torun, yazılı açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:

“PERŞEMBE YAYLASI KIYIM TEHDİDİ ALTINDA”

* “1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilen, bir dünya mirası olarak korunması amacıyla tescil işlemleri devam eden 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, ünlü Çiseli Şelalesi ve çevredeki menderesler, kıyım tehdidi altındadır. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile bu alanı kapsayan 20 bin dönümlük bölge için özel bir şirkete maden arama ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsatlandırmaların ardından, Ordu ormanlarının yaklaşık yüzde 70’i maden sahası ilan edilmiş durumdadır.

“SİZ DOĞA KATİLİSİNİZ”

* Gözünü para hırsı bürüyen iktidara soruyoruz: Ne zaman duracaksınız? Ormanlarımızın tamamını yok etmek mi istiyorsunuz? Şirketler kazansın diye Ordu’nun geleceğine, çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyorsunuz. Ordu’nun doğal güzelliklerini bir avuç altın için yağmalıyorsunuz.

* Açıkça söylüyorum: Siz doğa katilisiniz. Ordu’dan her gün bir parça koparıyorsunuz. Fatsa’daki altın madeninin zararları görülmesine rağmen kapasitesini artırmak istediniz. Ulubey’in bağrına da maden hançeri saplamak istiyorsunuz. Altınordu’da, Ünye’de, Korgan’da, Gürgentepe’de, Kabadüz’de, Gölköy’de yani Ordu’nun her yerinde maden aratarak doğamızı mahvediyorsunuz.

“BU TALANI DURDURACAĞIZ”

* Şu anda, Perşembe Yaylası ihalesinin iptali istemiyle çevre dernekleri tarafından gerekli davalar açılmıştır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, davanın takipçisiyiz. Bu doğa düşmanlarıyla mücadeleye halkımızla birlikte sonuna kadar devam edeceğiz. Az kaldı. İnşallah iktidara geldiğimizde, bu talanı hep birlikte durduracak, doğamızı tehdit eden tüm bu ihaleleri iptal edeceğiz.”