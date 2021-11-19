CHP’den Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ilgili flaş iddia! “O dakikalarda dolar alanlar..”





CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının geç açıklanmasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. CHP'li Öztrak; "O 5 dakikada acaba kimler dolar almıştır?" diye sordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun faizi 100 baz puan düşürme kararı tartışılmaya devam ediliyor. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın bugünkü gündeminde de bu karar vardı. CHP'li Öztrak, "Dün yine büyük bir rezalete şahit olduk. Erdoğan’ın “kitabını yazdım” dediği ekonomide Türk Lirası manipülatörlerin, spekülatörlerin elinde oyuncak edildi" dedi. Karar öncesi ve sonrası kurdaki oynaklığa dikkat çeken Öztrak, şu bilgileri verdi: "Dün dolar, mesai başladığında 10 lira 80 kuruştu. Öğle saatlerine kadar da 10 lira 67 kuruş ile 10 lira 80 kuruş arasında gitti geldi. Ama saat 12:20’de dolar kuru 10 lira 84 kuruşken bir saat içerisinde freni boşalmış kamyon gibi birdenbire 10 lira 48 kuruşa kadar indi. Bir saatte kurdaki 36 kuruşluk düşüş, Sıradan bir hareket değil. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının beş dakika gecikerek 14:05’te açıklanmasından sonra dolar kuru önce 10 lira 73 kuruşa sıçradı. Ardından da 10 lira 92 kuruşu gördü. Tüm bunlar, saat 12:20 ile 14:20 arasındaki iki saat içinde gerçekleşti. Ondan sonraki iki saate ise dolar tabelası elektrik sayacından hızlı çalıştı. Dolar 11 lira 22 kuruşa kadar çıktı. Doları 10 lira 84 kuruştan satıp bir saat sonra, 10 lira 48 kuruştan alan bir kişi bir milyon dolarlık bir işlemde; bir saatte 34 bin 351 dolar kar etti. Saat 13:34’te eline 1 milyon 34 bin 351 dolar geçti. Aynı kişi 40 dakika sonra saat 14:14’te bu doları 10 lira 92 kuruştan sattıysa bu seferde eline 11 milyon 295 bin lira geçti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #dolar #haber #chp #dolaralış #ekonomi #haberler