CHP’den o fotoğraflara tepki: Suçu Allah’a atman da seni kurtaramayacak!

Brezilya’da yaklaşık 5 ay önce özel jette 1.3 ton uyuşturucu yakalanmasıyla ilgili hafta başında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ACM Havacılık sahibi Şehmus Özkan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak ile çekilmiş fotoğrafları tepkilere yol açtı.

Brezilya’da, 5 ay önce 1304 kilo uyuşturucu bulunan jetin pilotu Veli Demir tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, geçtiğimiz günlerde de serbest bırakılınca Türkiye’ye dönmüştü.

Pilot Veli Demir, pazar günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına almış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Daha sonra ise jeti işleten ACM Holding’in Küçükçekmece Beşyol’daki merkezine operasyon düzenlenmişti. Baskında, holding patronu Şehmus Özkan ile 6 şirket yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu yakalanan uçağın sahibi Şehmus Özkan’ın adliyeye sevk edildiği sıralarda, Özkan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak ile çekilmiş bazı fotoğrafları, Twitter’da paylaşılmaya, haber merkezlerine gönderilmeye başlandı.

Bu sıralarda şirket çalışanı iki kişi savcılıktan serbest bırakılırken şirketin sahibi Şehmus Özkan ve diğer 4 kişi ise mahkemeye sevk edildi. Özkan ve 4 çalışanı hakimlik sorgusunun ardından adli kontrol şarıyla serbest bırakıldı.

Özkan’ın serbest bırakılışı yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. O saatlerde de bu fotoğrafların Özkan’ın instagramından kaldırıldığı öğrenildi.

CHP’liler uyuşturucuyla suçlanan holding patronunun İçişleri Baknı Süleyman Soylu ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Suç İşleri Bakanı’nın albümüne bir fotoğraf daha eklendi. Soylu’nun Brezilya’da 1.3 ton uyuşturucu taşırken yakalan uçağın sahibiyle de fotoğrafı çıktı. Peki, şaşırdık mı? Tabi ki hayır. ‘Albümün’ kabarıyor Soylu. Suçu Allah’a atman da seni kurtaramayacak.” dedi.

ÖZAL’IN UÇAĞI ATA’NIN BAŞINA GELENLER ÜZDÜ

İçinde yüklü miktarda uyuşturucu yakalanan ATA uçağı Turgut Özal’ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptığı yılların en ünlü uçağı idi. Özal yurtdışı gezilerine bu uçakla gider, iş insanlarını da bu gezilere götürürdü.

Uçağın özeleştirme kapsamında ilk olarak iş insanı Ethem Sancak’a satıldığı, iç dizaynı yeniden yapıldıktan sonra da ACM Holding’e satıldığı biliniyor.

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