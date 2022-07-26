CHP’den o imama sert yanıt: O anayasa orada durdukça ona uyacaksın

“Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyerek kadınların giyim ve yaşam tarzına saldıran imam Halil Konakçı’ya CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin “Sen devletin memurusun ya. O anayasaya uymaya mecbursun” şeklinde yanıt verdi.

“Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyerek kadınların giyim ve yaşam tarzına saldıran imam Halil Konakçı, TBMM gündemine getirilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

“TESETTÜR EMRİNİ ANLAMASINI BEKLEMEK ZATEN OLMAZ”

Kendisine tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer’i hedef alarak paylaşımda bulunan Konakçı, “CHP’li vekil acilen görevden alınmam için hakkımda meclise soru önergesi vermiş. Sahnedeki zaten çıplak olan şarkıcıyı ‘hoşumuza gitmedi daha da soyunmalısın’ diyen zihniyetin tesettür emrini anlamasını beklemek olmazdı zaten” dedi.

CHP’Lİ VEKİL YANIT VERDİ

CHP’den imamın o sözlerine yanıt geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sert tepki gösterdiği imam Konakçı’ya şunları söyledi:

* “Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil’e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa.

*Bunlar imam filan değil. Bunlar maaşlı çalışan. Kamu ahlakı olunca bunlar susar. Hırsızlık, yolsuzluk, çoluğa çocuğa tecavüz, kadın cinayeti, kul hakkı olunca ağızlarını bıçak açmaz. Çünkü bunlar müzik kutusu. Jetonu kim atarsa onun şarkısını çalarlar.

*Bunların ağababaları İstanbul işgale uğradığında kadın feracesi ile uğraşıyordu. İngiliz askerlerine selam durdular. Niye? Para orada, güç orada. Kadınlara zulmetmek kolay. Sabah akşam kadın giysisi konuşurlar.

“ANAYASA ORADA DURDUKÇA UYACAKSIN”

*Kadın ne giyecek? Sana mı soracak. Bakanlara rüşvet veren adamı kahraman diye televizyona çıkarttılar. Bu ağzını açtı mı? Hayır. O zaman ne dediler? Günah işleme özgürlüğü. Kaçakçılığa gelince günah işleme özgürlüğü, şorta gelince yasak. Siz kimsiniz ya?

*Millet ne giyeceğini, ne içeceğini size mi soracak? Allah sizi başımıza veli mi tayin etti? Beğenmiyorsan mini etek giyme kardeşim. Giyene susacaksın. O anayasa orada durdukça ona uyacaksın. Sen devletin memurusun ya. O anayasaya uymaya mecbursun.

*Beğenmiyorsan da istifanı verirsin, siyasete mi atılıyorsun, şov mu yapacaksın ne yaparsan yap. Kabil’e tek gidiş biletin benden. Sevdiklerinle yaşa. Afganistan’da uyuşturucu batağına saplananları kurtar.

*Bıktık artık ya. Paraları vuracaklar, Venezuela’ya maske satmaya gidecekler, Bologna’da okuyacaklar, New York’ta ev alıp, Amsterdam’da paralarını saklayacaklar sonra sabah akşam kadınlar kaç çocuk yapsın, ne giysin? Size mi soracaklar? Siz kimsiniz?

“HOCA, SEN BU KONUDA AĞZINI AÇTIN MI?”

*Ülke uyuşturucu batağına dönmüş. Limanlara kokain yağıyor. Arabada seramik bardakta kokain çekip sonra utanmadan pudra şekeri diyorlar. Hoca sen bu konuda ağzını açtın mı? Kul hakkı var, yalancılık var, uyuşturucu ticareti var. Sustun. Niye? Çünkü para var, güç var.

*Tek konuları şort, etek. Moda danışmanı sanki. Böyle konuşacaklar, üç tanesi alkışlayacak, dört tanesi gidip bunlara para verecek, sağ eline yüzüğü takıp, parasını istifleyip yola devam edecek. Öbür tarafı konuşmak sıkar. Para gelmez o zaman. Mesele bu.

*Hoca, o anayasaya uyacaksın. Her harfine. Dinin, inancın, ne giydiğin seni ilgilendirir. Hukuka uygun hareket etmen hepimizi ilgilendirir. Devletin memuruysan memur gibi davranacaksın. Fethullah da senin gibiydi. Bu millet sureti haktan gözükenlerden çok çekti. Daha çekmeyiz.”

SEZEN AKSU’YU HEDEF ALIP HİLAFET ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, Sezen Aksu’nun tartışma yaratan şarkı sözlerini Bursa’da Mihraplı Camii’nde verdiği vaazda hedef alıp hilafet çağrısı yapmasıyla da gündeme gelmişti. Konakçı, bir başka vaazında da ‘ırkçı’ sözler kullanmakla eleştirilmişti.

İmam Konakçı, “Dünyada iki ırk vardır, Müslümanlar ve kafirler. Müslümansa İsrailli olsa kardeşim, Alman olsa kardeşim Müslümansa, ama gâvursa öz akrabam olsa umrumda değil” ifadelerini kullamıştı.