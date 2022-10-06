CHP’den Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda değişiklik teklifi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tüm öğretmenlerin derece/kademesine göre maaşlarında iyileştirme yapılması için Devlet Memurları Kanunu ile Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılması teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, daha önceden TBMM’ye verdikleri Öğretmenler Meslek Kanunu Teklifi’nin kabul edilmediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Öğretmenleri ayrıştıran, öğretmen meslek kanunu diyemeyeceğimiz bir kanunla karşı karşıya kaldık. Bu kanunu, Anayasa Mahkemesi’ne, CHP grubu olarak götürdük. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılığı konusunu esastan görüşmeye başladı.

Ama ne yazık ki, Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa Mahkemesi’ne bizim bu müracaatımızdan sonra, Anayasa Mahkemesi’nin esastan görüşmesine rağmen alelacele bir yönetmelik çıkararak, öğretmenlere yaz tatilini zehir ederek 19 Kasım’da öğretmenleri bir sınava tabi tutacağını söyledi.

600 binin üzerinde öğretmenimiz, bu sınava girmek için bir çaba içerisine girdi. Bir tek nedeni vardı, öğretmenlerin özlük haklarına her hangi bir iyileştirme yok sadece sınavla uzman öğretmen, başöğretmen diye bir ayrım yaparak öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme vaadinde bulunuyordu.”

“İKTİDARIMIZDA BUNU YAPACAĞIZ”

Meclis’e yeni bir kanun teklifi verdiğini anlatan Kaya, teklifin içeriğinden ise şu şekilde bahsetti:

“Bu kanun teklifimiz çok açık ve net. 1 ila 3’üncü dereceden aylık alanlar için yüzde 140 maaş artışı gerçekleşecek. Yani 1 ve 3’üncü derecedeki öğretmenlerimizin 4 bin 437 lira maaşlarında artış yaşanacak. 4 ila 6’ncı derecede aylık alan öğretmenlerimizin de yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 3 bin 169 lira maaşlarında bir artış öngörüyor.

Mesleğe yeni başlayan 7 ila 9’uncu derecede aylık alan öğretmenlerimizde de yüzde 60 düzeyinde artarak 901 lira maaşlarında artış sağladık. Bunların tamamı sınavsız gerçekleşecek.

Öğretmenlerimizin özlük haklarını, sosyal haklarını, ekonomik haklarının düzenlemenin başka bir yolu yoktur. Ya 23 Kasım 2018’de hazırlamış olduğumuz öğretmen meslek kanunu yasalaşacak. Bu iktidar buna yanaşmıyor, bizim iktidarımızda bunu yapacağız.”

“TEKLİFİMİZİ ZAMAN GEÇİRMEDEN KOMİSYON VE GENEL KURULDA GÖRÜŞMEYE BAŞLAYALIM”

Kaya, “Milletvekillerine çağrım şudur, gelin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü‘nde öğretmenlerimize sahip çıkalım. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a da çağrımdır; bu kanun teklifimizi zaman geçirmeden komisyon ve genel kurulda görüşmeye başlayalım, öğretmenler 19 Kasım’da sınava girmek zorunda kalmasın.” dedi.

“SINAVA GİRMEYİN”

Öğretmenlere de çağrıda bulunan Kaya, “Bu kanun teklifi yürürlüğe girerse sorunlarınız çözülecek. Ama bu kanun teklifi kanunlaşmazsa 19 Kasım’da yapılacak sınava asla girmeyin. Çünkü Millet İttifakı’nın iktidarında sizinle konuşarak, tartışarak bu sorunlarınıza çözümü mutlaka bulacağız” diye konuştu.

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