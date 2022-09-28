CHP’den pamuk alım fiyatı çağrısı

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Amik Ovası’nda çiftçilerle buluştu. Pamuk üreticisinin sorunlarını dinleyen Tokdemir, pamuk alım fiyatının bir an önce açıklanmasını isteyerek, “İktidar, çiftçilerimizin sesini duy. Yıllardır pamuk destekleme primi 1 lira 10 kuruş. Çiftçinin feryadını bu tarladan seslendiriyoruz” dedi.

Can ÇAPAR

Tokdemir tarladaki açıklamasında şunları söyledi:

*Çiftçilerimize bir dokun bin ah işit. Gecen yıl pamuğun 20 liranın üzerinde satan çiftçiye fiyatı 14 lira deniyor. Çiftçinin girdileri geçen yıldan bu yanda yüzde 400 zamlandı. Çiftçilerimiz derin bir ah çekiyor.

*İktidar, çiftçilerimizin sesini duy. Yıllardır pamuk destekleme primi 1 lira 10 kuruş. Çiftçinin feryadını bu tarladan seslendiriyoruz. Tarım Bakanı Hatay’a geldi pamuk toplama makinesine çıktı şovunu yaptı gitti.

ÇİFTÇİMİZİ KİM KORUYACAK?

*Hem pamuk hem iplik ithal ediliyor. Bu ithaller karşısında çiftçimizi kim koruyacak? Yüksek elektrik faturalarından çiftçimizi kim koruyacak? Bitmeyen bir barajımız var. Bu baraj bitirilene kadar, derin kuyularla tarlasını sulayan çiftçinin farkını elektrik şirketleri sübvanse etmelidir.

*Özelleştirilen elektrik şirketleri çiftçinin üzerine çökmüş durumda. Çiftçi sesini yükseltiyor, ‘ben üretmezsem ne olur’ sorusunu da soruyor.

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