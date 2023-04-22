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22 Nisan 2023
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CHP’den pankart resti

Alaturka Online
Alaturka Online


CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birkaç gün önce İstanbul’daki tarihi surlara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asıldığını açıklamış ve Twitter hesabından “Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

“MÜTEKABİLİYET DENİYOR BUNA”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterinin de tarihi surlara asıldığını gösteren ve “Hımmm” notu yer alan bir video paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “Bence de hımmm! Mütekabiliyet deniyor buna.. Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer (yasa indirmeyi emrediyor) biz de asarız dedik ve astık. (Birini indiremediler şimdi görevlerini yaparlar ve tamamını indirirler belki) Ya da kendileri bilir. Hodri meydan!” ANKA

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