CHP’den ‘parlamenter demokrasi’ mesajı

2 Mart’ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

“ÜLKEMİZİ PARLAMENTER DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

Açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından seçim süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında “Türkiye’yi huzurlu ve neşeli günlere taşımak amacıyla Millet İttifakı olarak Türkiye’nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için şimdi yola çıkıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacak, ülkemizi parlamenter demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.