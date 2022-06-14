CHP’den SADAT hakkında suç duyurusu

CHP genel başkan yardımcıları bugün Ankara Adliyesi’ne giderek SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, şunları söyledi:

BİR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR

– Paramiliter bir suç örgütü olan SADAT hakkında suç duyurusunda bulunduk. Daha önce sayın genel başkanımız yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenme suçtur. SADAT, paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek için kurulmuş ve Saray’ın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür.

GAYRİ NİZAMİ HARP EĞİTİMİ

– İnternet sitelerinde yaptıkları yayın açıklama ve ilanlarda açık bir şekilde gayri nizami harp eğitimi ve terör eğitimi verdiklerini ikrar etmektedirler. Verdikleri kurs sonunda mezun olanların sabotaj, tedhiş, terör gibi yetenekleri kazandıklarını açıkça deklare eden suç örgütü ile karşı karşıyayız.

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