CHP’den “seçim sonuç ekranı” açıklaması

14 Mayıs seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları açıklaması beklenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik” diyen Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

– Türkiye tarihinin en önemli ve en yoğun katılımlı seçimlerinden birini dün gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 192.169 sandıkta 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullandı.

– Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sayım işlemlerinin başlaması itibarıyla; 192.214 sandıkta daha önceden görevlendirdiğimiz Sandık Kurulu Üyesi, Okul Bilişim Sorumlusu, Müşahitlerimiz ve Sandık Sonuç Giriş Sorumlusu arkadaşlarımız vasıtası ile sonuçlar ilk andan itibaren sorunsuz şekilde genel merkezimize aktarılmaya başlandı.

BİR SANİYE DAHİ KESİNTİYE UĞRAMADI

– Bu operasyon süresince oluşabilecek tüm riskleri sıfıra indirmek adına sistemlerimizi bizzat takip ettim. Sistemlerimizin maruz kaldığı yüzlerce siber saldırıya karşı anlık müdahaleler ile sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık ve veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı.

– Sistemlerimize yurt dışı kaynaklı yapılabilecek yüklü saldırıların önüne geçmek için yurt dışından erişime kapattık. Bu bir güvenlik önlemiydi ancak bazı kaynaklarca bizim erişime kapattığımız ve seçim akşamı açık olmasına ihtiyaç duymadığımız subdomainler üzerinden sistemlerimizin çöktüğü yönünde bir algı inşa edildiğini görmekteyiz. Bu iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır.

HİÇBİR ZAMAN TAAHHÜT ETMEDİK

– Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik. Bizim birincil önceliğimiz tüm sandıklardan doğru sonucu almak ve ihtilaflı durumlar olması halinde de bunlara hızlıca hukuki itiraz süreçlerini başlatabilmektir. Bu nedenlede seçim akşamı bizzat bu operasyonun başında bulunarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, parti yöneticilerimize ve ittifak bileşinlerimize anlık olarak sistemlerimiz üzerinden gelen verilerin aktarımını sağlamış bulunmaktayız.

TARİHİ BİR ROL OYNADILAR

– Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm kadroları ve gönüllü arkadaşlarımız en hızlı şekilde sandık başından sonuçları alarak genel merkezimize ulaştırmış ve AKP Genel Başkanı’nın oldu bittiye getirerek ‘seçimi kazandık’ deme hevesini kursağında bırakarak seçimlerin ikinci tura kalması adına tarihi bir rol oynamıştır.

KARARLILIK İLE DEVAM EDİYORUZ

– Dün geceden itibaren bir saniye bile ara vermeden genel merkezimizde çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyor ve her bir oyu korumak adına sandıklarda, il/ilçe seçim kurullarında ve genel merkezimizde canla başla mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmak için ikinci tur seçim çalışmalarımıza aynı kararlılık ile devam ediyoruz.