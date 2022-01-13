CHP’den torba yasa eleştirisi: Sağlık çalışanları niye yok?

Meclis’te görüşülen torba yasada emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya çıkarılmasına tepki gösteren CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, “On yıllarını bu ülkeye adamış milyonlarca emeklimize ‘müjde’ diye 2 bin 500 lira maaş açıklamak vicdansızlıktır, hakarettir, onlarla dalga geçmektir! Emeklinin hakkı insan onuruna yaraşır en az asgari ücret kadar maaştır” dedi.

Kemal ATLAN

TBMM‘de kamuyla iş yapan müteahhitlere kur farkı nedeniyle ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme ile emekli maaşlarını en az 2 bin 500 lira olarak düzenleyen kanun teklifinin görüşmeleri sırasında muhalefet, artan hayat pahalılığı ve gıdadan, elektrik, doğalgaz faturalarına art arda yapılan zamlara dikkat çekti.

“KRİZ SADECE MÜTEAHİTLERİ Mİ VURDU!”

İktidarın Meclis’e sunduğu her pakette sermaye sınıfına ve zenginlere destek olduğunu söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Saraydan gönderilen tüm torbalarda olduğu gibi bu pakette de yine adaletsizlik var, yine sermayenin, zenginin korunması var! Kamuyla iş yapan müteahhitlere destek düzenlemesi var. İyi ama bu kriz sadece müteahhitleri mi vurdu? Maliyet artışı sağlık, medikal sektörünü, basın sektörünü vurmadı mı?” sorularını yöneltti.

“ECZANELERDE İLAÇ, HASTANELERDE MALZEME YOK!”

Döviz kurundaki artış nedeniyle eczanelerde yüzlerce ilacın bulunmadığını, hastanelerde malzeme olmadığını söyleyen Çakırözer, “Millet ameliyat olamıyor, tedavisini yarım bırakıyor. Bundan haberiniz var mı?” diye sordu.

“MAATBAALAR KAPANIYOR, YAYIN EVLERİ KİTAP BASAMIYOR!”

Basın yayın sektöründe de sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Çakırözer, “Bir ton kâğıdın fiyatı 4 bin liradan 12 bin liraya çıktı, Gazete, dergi maliyeti 3 katına çıktı! Matbaalar kapanıyor, yayınevleri kitap basamıyor, yerel kanallar dolarla uydu kirasını ödeyemediği için art arda kararıyor. Onlara niye destek yok?” dedi.

“PAKETTE SAĞLIK EMEKÇİLERİ NİYE YOK?”

“Bu pakette sağlık emekçilerinin talepleri niye yok?” diye de soran Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hekimi, hemşiresi, teknisyeni şu salgın koşullarında canları pahasına, özveriyle çalışıyorlar. Alkışlamak dışında ne verdiniz onlara? Covid-19’u meslek hastalığı olarak bile kabul ettiremedik size. Emeklerinin karşılığını alamadıkları için, sağlıkta şiddetin önüne geçemediğiniz için binlerce doktor ve hemşire yurt dışına göçtü, binlercesi sırada. Tıp öğrencileri bile dil öğreniyor harıl harıl. Peki, bu torbada sağlık emekçilerine verdiğiniz sözler var mı? Hayır, yok. Bundan daha büyük ayıp olabilir mi?”

“2 BİN 500 LİRA İLE ‘MÜJDE’ AÇIKLAMAK EMEKLİYLE HAKARETTİR”

İktidarın en düşük emekli maaşısın 2 bin 500 lira olarak açıklamasına tepki gösteren Çakırözer, “Önümüzdeki paket emeklilerimizin maaşlarını sözde iyileştirmek için geldi ancak on yıllarını bu ülkeye adamış milyonlarca emeklimize ‘müjde’ diye 2.500 lira maaş açıklamak vicdansızlıktır, hakarettir, dalga geçmektir” dedi.

Çakırözer, emeklinin pazar çantasının artık 100 liraya dolmadığını söylerken Eskişehir’in ilçelerinde emeklilerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Çakırözer, “Geçen hafta Seyitgazi Kırka’daydık. Emekliler boş pazar çantalarını gösterip isyan etti ‘100 liraya dolan çanta 300 liraya dolmuyor artık’ diye. Kilosu 90 liraya çıkan kıymadan emekliler ancak gramla 10 liralık, 20 liralık alabiliyorlar. Hâl böyleyken, bu yasa 13,5 milyon emeklimizin geçim sıkıntısını çözmekten uzaktır” şeklinde konuştu.

“İNSAN ONURUNA YARAŞIR MAAŞ EMEKLİNİN HAKKI”

Çakırözer, emeklilerin taleplerini sıralarken, “Her şeyden önce emeklinin hakkı insan onuruna yaraşır en az asgari ücret kadar maaştır. Emeklilerimiz büyümeden payını almalıdır, emekli ücretleri arasındaki farklılıklar giderilmelidir, emekliden alınan ilaç muayene katkı payı kesintisi kaldırılmalıdır, sendikalaşmanın önü açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“YÜZBİNLERCE EYT’LİNİN TALEBİ YİNE YOK”

Çakırözer, teklifte emeklilikte yaşa takılan vatandaşların taleplerine ilişkin düzenlemenin olmamasına da tepki gösterdi. EYT‘lilerin Meclis’ten talebinin adaletsiz torbalar olmadığını söyleyen Çakırözer, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları da şöyle aktardı:

*On yıllarca bu ülkeye hizmet eden ama haklarını alamayan ve saray iktidarının ‘Türedi’ diye küçümsediği emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce kardeşimiz niye yok bu pakette? Eskişehir’imizde Uluönder Mahallesi’nden Beytullah Acur kardeşimiz; on yıllarca alın teri döktü, primini doldurdu, hakkı olan emekliliğini alamadı, üstüne epilepsi krizi geçirdi.

*Nereye gitse işe alınmıyor. Eşinin 2 bin lira emekli maaşıyla geçinme derdinde. Beytullah ve 100 binlerce EYT’linin bu Meclisten talebi bu adaletsiz torba değildir, ya nedir? Açlık ve yoksulluk sınırı altındaki milyonlarca yurttaşımızı güvenceye kavuşturacak güçlü bir emeklilik sistemidir.

ESKİŞEHİR’DE 17 BİN 794 HANENİN DOĞALGAZI KESİLDİ

Teklifin görüşmeleri sırasında doğalgazdan, elektriğe yapılan zamlar da gündem oldu. Elektriğe yüzde 115, doğalgaza yüzde 43 zam yapıldığını hatırlatan Çakırözer, Eskişehir’de doğalgaz faturalarını ödeyemediği için doğalgazı kesilen hane sayısını da açıkladı.

Vatandaşın zamlar karşısında çaresiz olduğunu söyleyen Çakırözer, “Bu kara kışta doğal gaz faturasını ödeyemediği için tüm Türkiye’de yüz binlerce ailenin doğal gazı kesik. Sadece Eskişehir’de 2021 yılında 17.794 hanenin doğal gaz faturası ödeyemediği için doğal gazı kesilmiş durumda. Üç yıl önce 8 bin kişi fatura ödeyemezken şimdi, yüzde 115 artmış ama bu, kimin umurunda? Vatandaşı mahallesindeki bakkalın, manavın, kasabın yüzüne dahi bakamaz hâle düşürdünüz” açıklamalarını yaptı.

“GARİBANIN VERGİSİYLE ZENGİNLERE FAİZ ÖDÜYORLAR”

İktidarın yeni ekonomi modelini de eleştiren Çakırözer, “Bu tam bir zırvadır! Yaptığınızın adı garibanların vergisiyle zenginlere yüksek faiz ödeme modelidir. Oysa, yapılacak bellidir! 83 milyonun vergilerini geçinemeyen emeklilere, tarlası boş kalan çiftçiye, siftahsız kepenk kapatan esnafa, kredisini ödeyemeyen işsiz gençlerimize ayırmalıyız” diye konuştu.

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