CHP’den TÜİK Başkanı hamlesi

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarının “makyajlı” olduğunu ve vatandaşa doğru bilgi verilmediğini öne süren Öztrak, “Makyajlı rakamlar bile bir facia. Çalışma çağındaki nüfus son bir yılda 944 bin artmış. Şimdi TÜİK bunu böyle söylüyor evet ama sadece 182 bin kişi iş aramak için işgücü piyasasına girmiş. 944 bin kişi çalışma çağındaki nüfus artmış, 182 bin kişi iş aramış. Yani 762 bin vatandaşımız evine gidip oturmayı tercih etmiş” ifadelerini kullandı.