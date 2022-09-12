CHP’den Tunç Soyer’e destek açıklaması: O laf hepimize Atatürk’ten vasiyettir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül kutlamalarında “Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi” sözleri nedeniyle hedef alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “O laf, Tunç Soyer’e ait değil ki. Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait. O laf, hepimize Atatürk’ten vasiyettir. İnanmayan inanmasın, savunmayan savunmasın!” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer‘in 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu 100. yıl dönümü kutlamalarında sarf ettiği sözler nedeniyle hedef alınmasına tepki gösterdi.

Özel, “Laf Tunç Soyer’in olunca itiraz kolay. Ama o laf, Tunç Soyer’e ait değil ki. Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘e ait. O laf, hepimize Atatürk’ten vasiyettir. İnanmayan inanmasın, savunmayan savunmasın!” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti” demişti.

Soyer, bu sözleri nedeniyle Cumhur İttifakı tarafından hedef alındı.

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