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6 Nisan 2023
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CHP’den Türkiye Afet Yönetimi Kanunu Teklifi

Alaturka Online
Alaturka Online

İlk imza sahibinin CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu ‘Türkiye Afet Yönetimi Kanunu Teklifi’, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 69 maddelik kanun teklifinde, afetlerle ilgili yasal, anayasal ve uluslararası düzenlemeler ile afetleri önleme, müdahale ve onarım stratejilerine yönelik yükümlülükler öngörülüyor.

Söz konusu teklif, bir tür ‘Afet Anayasası’nın asgari ilkelerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Düzenleme ile afet öncesi ve sırasında idarenin, afet risklerini azaltması ve afet anında hızlı hareket edebilmesi için AFAD yerine yeni bir kurum oluşturularak ‘Türkiye Afet Kurumu’ kurması öngörülüyor.

Türkiye Afet Kurumu’nun, düzenleyici kurumlara benzer şekilde yapılandırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne her yıl faaliyet raporu ve risk değerlendirmeleri içeren raporlarını sunması planlanıyor.

Teklif ayrıca, afetlere karşı en az kayıp verebilmenin bilgisini üretmek ve bilimsel ilkeleri yeniden odağına almak amacıyla Afet ve Sivil Savunma Akademisi’nin kurulmasını düzenliyor. (DHA)

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