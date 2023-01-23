CHP’den Uludağ tepkisi: Abbas yolcu, yasanın iptalini gündeme taşıyacağız

Uludağ’ın Milli Park statüsüne son verilip Alan Başkanlığı’na dönüştürülmesine ilk günden itibaren itiraz eden CHP, Uludağ Milli Parkı girişinde basın açıklaması yaptı.

“SARAY’DA HAZIRLANAN BU TEKLİFE İMZALARINI ATTILAR”



Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin yasa teklifine Bursa’dan yükselen itirazları Mısır’daki sağır sultanın bile duyduğunu ama AKP ve MHP’nin duymadığını ifade eden CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz, “AKP’li Bursa Milletvekilleri Saray’da hazırlanan bu teklife imzalarını atıp Meclis Başkanlığı’na verdiler. Bu AKP’li milletvekilleri yaptıkları işin ne kadar hatalı olduğunu baştan biliyorlardı ki, yasa teklifinin Meclis’teki görüşmelerinde bu milletvekillerinden bir tanesi bile genel kurul salonunda bulunmadı. Bu nasıl bir şaşkınlıktır? Bu nasıl bir garabettir? Anladık, yaptığınız işe kendiniz de inanmıyorsunuz, o halde bu yasa teklifine neden imzanızı koydunuz?” diye sordu.

“BU YASANIN İPTALİNİ GÜNDEME TAŞIYACAĞIZ”

“Bir yasa nasıl çıkarıldıysa, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmek kaydıyla değiştirilebilir ya da iptal edilebilir” diyen Yılmaz, “Milletvekillerimiz bir yandan bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için hazırlık yapıyor. Anayasa Mahkemesi kararı yetişir ya da yetişmez. Millet İttifakı ve CHP iktidarı yakın. Seçime şunun şurasında 3-4 ay var. Abbas yolcu. Millet İttifakı ve CHP iktidarında Uludağ’ı peşkeş çekmeye dönük çıkarılan bu yasanın iptalini en güçlü şekilde gündeme taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“ALAN BAŞKANLIĞINI GÖREME’DE GÖRDÜK”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Milli Park güvenli alanının doğası, suyu, toprağı, ve havasını tek bir kişinin kontrolüne bırakan kanunu eleştirdi. Aydın şöyle konuştu:

“Kapadokya Alan Başkanı aldığı yetkiyle milyonlarca yılda oluşmuş peri bacalarını yol yapacağım diye yıktı. Ürgüp’ün merkezinde çivi dahi çakılmaması gereken yere, bizzat gidip gördüm, dükkanlar yaptı. Kimin izniyle? Kapadokya Alan Başkanı’nın izniyle. Bunları hep anlattık ama Uludağ daha yeşil kalacak, doğa örtüsü korunacak gibi safsatalarla insanları da kandırmaya çalıştılar. Biz bunun böyle olmayacağını 4-5 yıldaki sistemde gördük. Kapadokya Alan Başkanlığında gördük ama Uludağ’da görmek istemiyoruz.”

“ANAYASA MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ”

Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması durumunda bugünden itibaren 111 günün kaldığını kaydeden Erkan Aydın, “Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Uzun sürüyor ama fark etmez. Seçimden sonra Millet İttifakı olarak bu ucube talan başkanlığı kanununu iptal edeceğiz. Şu anda kanunlaşmış olabilir. 111 gün daha sabredeceğiz” dedi.

“BİR KOMİSYONUN YÖNETİMİNDE PEŞKEŞE AÇILMIŞ DURUMDA”

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ise konuşmasında, AKP’nin Uludağ Alan Başkanlığı Yasası’nı Meclis’teki çoğunluğuna dayanarak geçirdiğini kaydederek, “1961 yılında 5’inci Milli Park olarak ilan edilen Uludağ, bugün Alan Başkanlığı adı altında sadece bir komisyonun yönetiminde peşkeşe açılmış durumdadır” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarından Milli Emlak tarafından Uludağ’da satışa çıkartılan bölgeleri araştırmalarını talep eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uludağ 2’nci bölgede geçtiğimiz yıl içerisinde satışı yapılan parsel var mı yok mu? Bu parsel kime satılmıştır? Kim tarafından satın alınmıştır? Lütfen bunu araştırın. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un bu satışla bir alakası var mıdır? Bu sizin mesleğinize olan borcunuzdur. Bakın bunların hepsi iddia. Ben bunları eski bir gazeteci olarak ortaya koyuyorum.”

“AKP’Lİ MİLLETVEKİLİNİ DE KANDIRMIŞLAR”

2024 Mart ayından itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının yöneteceğini ifade eden Yılmaz, “Uludağ’a biz de karar vermeyelim, Cumhuriyet Halk Partili kadrolar da karar vermesin. Uludağ’ın korunması devlet kontrolü altında olsun. Bizim arzumuz bizim isteğimiz budur. AKP Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Meclis Genel Kurulu’nda bir açıklama yaptı. AKP’li milletvekilini de kandırmışlar. Dedi ki, ‘Uludağ’a çivi çaktırmayacağız, yapılaşma olmayacak. Biz bu konunun takipçisiyiz.’ Muhammed Müfit Aydın, senin de takip etmeni istiyoruz. O verdiğin sözün arkasında, Bursa milletvekili olarak durmanı istiyoruz. Buranın ismini Uludağ Alan Başkanlığı yapmayın, buranın ismini Alan Reisliği yapın. Size de bu yakışır” diye konuştu.