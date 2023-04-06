CHP’den yeni ‘İnce’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medya hesabından Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile gerçekleşen görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Altay, görüşmelere ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

*Kamuoyunun Bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.