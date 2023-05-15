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15 Mayıs 2023
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CHP’den YSK önünde açıklama: Esas şimdi başlıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
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CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, sayım döküm işlemiyle ilgili hakim ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurt dışındaki oyların sayımının büyük oranda tamamlandığını anlatan Gök, “Aşağı yukarı yüzde 2’lik bir dilim henüz girilemedi. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 56-57 civarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 40-42 civarında, Sayın Sinan Oğan’ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor.” bilgisini verdi.

Gök, “İşlenmeyen yaklaşık yüzde 2-2,5’lik dilim var. Yaptığımız değerlendirmede, bu dilimlerin aynı oranlarda adaylara yansıdığını düşündüğümüzde, ülke toplamındaki sandık sonuçları eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük oranda olacağını öngörüyoruz.” dedi.

Yetkililerin açıklamalarını beklediklerini ancak yaptıkları hesaplamalar ve rakamların böyle bir tabloyu gösterdiğini dile getiren Gök, şunları kaydetti:

*Türkiye ilk defa tarihinde ikinci turlu seçim yaşayacak. Dün yapılan ve bugün de devam eden sayımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir.

*Genel Başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Dolayısıyla herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor. (AA)

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