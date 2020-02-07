CHP’li 11 büyükşehir belediyesinden dikkat çeken deprem kararı!

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanın buluşması, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi.

Buluşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Çalıştayda, belediye başkanları başta deprem ve sel olmak üzere doğal afetlere karşı alınacak tedbirler, tarımsal üretim, kooperatifleşme, küresel iklim değişikliği, hava kirliliği, sosyal medya gibi konularda uzmanların sunumlarını dinledi, birbiriyle fikir alışverişinde bulundu.

FAYLARIN ÜZERİNDE İNŞAAT YAPILMAYACAK

Adana’da ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nda bir araya gelen CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, düzenlenen çalıştayın ardından gazetecilerle bir araya gelip, değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olası afetlerde alınacak tedbirler ve hızlı müdahale konularında Nisan ayında toplantı düzenleyeceklerini ve sonuç bildirgesini paylaşacaklarını söyledi.

Karalar, 11 büyükşehir belediyesi olarak fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak ve ruhsata uygun olmayan yapılarla daha ciddi mücadeleyle ilgili kararların alınacağını kaydetti.

“ULAŞIM KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDECEĞİZ”

Türkiye’nin ciddi bir göç sorunu yaşadığını ve olası bir göç dalgasında sığınmacılar konusunda alınması gereken tedbirlerin oluşturulması için rapor hazırlama görevinin Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne verildiğini belirten Karalar, şu ifadeleri kullandı;

*Göç konusunda kalıcı ve etkili bir göç politikası oluşturulmasını öneriyoruz. Bu konuda önümüzdeki Nisan ayında yapacağımız çalışmaların detaylarını paylaşacağız.

*Büyükşehir belediyeleri olarak yapılan ve yapılacak yatırımlarda başta raylı sistemler olmak üzere ulaşım konusunda ortak hareket etme kararı aldık.

“TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR”

2020 yılının Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen doğal afet haberleriyle başladığına işaret eden Başkan Seçer ise şöyle konuştu;

*Bunlar hayatın içinde olabilecek gelişmeler ama özellikle afetlerle ilgili tedbirler almamız gerekiyor. Bunlar daha çok idarenin, merkezi yönetimdir, belediyelerdir, bu konudaki önleyici tedbirleriyle ilgili bir durum.

*Deprem konusunda çağın gerektirdiği teknik önlemleri alırsanız, ona göre bir imar planı yaparsanız, yapılaşmaya giderseniz, kentleşeceğiniz yerleri iyi belirlerseniz, bir deprem haritanız varsa ve bunun üzerinde bilimsel çalışırsanız bu tür afetlerde can ve mal kaybını minimuma indirirsiniz.

*Bunlar önemli. Diğer afetler için de bunlar geçerli. Biz de yeni seçilmiş belediye başkanları olarak her konuyu değerlendirdiğimiz gibi bu konuyu da değerlendiriyoruz. (DHA/İHA)

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