CHP’li 2 milletvekili corona virüsüne yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin İstanbul milletvekili Özgür Karabat ve Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız’ın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Mahmut Tanal, “Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat ile Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız’a acil şifalar diliyorum. Bir an önce aramıza dönmelerini temenni ediyorum” mesajı paylaştı.
HÜSEYİN YILDIZ: TEDAVİ SÜRECİM DEVAM EDİYOR
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili dostlar, yaptırmış olduğum Covid-19 testi sonucum pozitif çıktı. Tedavim sürecim sürüyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet göstermeyi unutmayalım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğimle” dedi.