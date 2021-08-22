CHP’li 2 milletvekili corona virüsüne yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
-

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 18:16 – 22 Ağustos 2021

CHP’li 2 milletvekili corona virüsüne yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin İstanbul milletvekili Özgür Karabat ve Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız’ın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Mahmut Tanal, “Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat ile Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız’a acil şifalar diliyorum. Bir an önce aramıza dönmelerini temenni ediyorum” mesajı paylaştı.

HÜSEYİN YILDIZ: TEDAVİ SÜRECİM DEVAM EDİYOR

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili dostlar, yaptırmış olduğum Covid-19 testi sonucum pozitif çıktı. Tedavim sürecim sürüyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet göstermeyi unutmayalım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğimle” dedi.

Corona tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Corona tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?