CHP’li 3 vekilin dosyası, Ankara’da

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li vekiller Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında yürütülen ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından başlattığı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
CHP’li vekiller; eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı Halit Güleçin Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘zimmet’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘icbar suretiyle irtikap’, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçlarından yargılandığı davanın 27 Ekim’de görülen duruşmasına katılmış ve mahkeme heyetine tepki göstermişti.
MAHKEME HEYETİNE TEHDİT VE HAKARET İDDİASI
Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı. Yaşananlar sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında mahkeme heyetine hakarette bulunulduğu ve tehdit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
DOSYA ANKARA’YA GÖNDERİLDİ
Başsavcılık, CHP Mersin Milletvekilli Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve İstanbul Milletvekili Aydoğan hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarıyla yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Yetkisizlik kararında adı geçen kişilerin milletvekili olmaları nedeniyle Anayasa’nın 83’üncü maddesi uyarısınca yasama dokunulmazlıklarının bulunduğuna ve milletvekili olanlar hakkındaki soruşturma yetkisi görevinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğuna yer verildi. Bu kapsamda soruşturma, Ankara’da yürütülecek. (DHA)