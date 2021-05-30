CHP’li Adıgüzel: At yolu yapacağız diye ormanı talan ediyorlar

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Altınordu ilçesinde ki Yoroz Kent Ormanı’nda AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz bir şekilde ağaçların kesildiğini ileri sürdü. Orman içinde at yolu yapacağını belirten belediyenin, 2 aracın yan yana geçebileceği şekilde yollar yaptığına dikkat çeken Adıgüzel şöyle konuştu:

* Yoroz Kent Ormanı, halkın nefes aldığı, orman yürüyüşü yaptığı bir yerdi. 800 metre yükseklikte dağın son 500 metresi kütük basamaklardan oluşan bir patika yoldan yürüyerek çıkılıyordu. Toprak ve orman kokusu aldığımız bir yerdi. Yoroz kent ormanında ağaçların kesilerek bu tepeye yol yapıldığını öğrendik. Ev yok yerleşim yok, buraya bir yol ne için yapılıyor merak ediyoruz. Var olan patika yol da tahrip edilmiş.

* İşçiler, orman yangınlarına karşı yol açtıklarını söylüyor. Orman yolu böyle açılmaz ve Orman İşletme araçları değil Büyükşehir’in araçları yapıyor. Ben de Orman Bölge Müdürü’nü aradım. Kendisi burada bir yol çalışmasının olmadığını sadece iki yıl önce bir at yolu talebi olduğunu söyledi.

“HAFTA SONU YASAKLARININ NEDENİ RAHATÇA ORMAN TALANI YAPMAK”

Sokağa çıkma yasağında yapılan çalışmaya tepki gösteren Adıgüzel şu ifadeleri kullandı:

* Hükümetin iki günlük hafta sonu yasağının nedeni rahatça doğa talanı yapabilmektir. İkizdere’de de, Fatsa Yukarıtepe’de de böyle, şimdi de Yoroz kent ormanı. Hilmi Bey Yoroz Kent Ormanı’na geldiniz mi? Burada da zirveye kadar yol getirmeye kalkıyorlar. Haberiniz var mı? Yine mi kandırılıyorsunuz? Sonra bunun bedelini toplum ödüyor. Şimdi soruyorum. At yolu deniliyor. Burası at yolu mudur?

* Bu memlekette köy yolu, araba yolu diye yapılan yerlerden at gidemiyor. At yolu diye yapılan yoldan iki araba yan yana geçiyor. Gezinti alanı ise zaten patika vardı onu tahrip etmişsiniz. Protokole yukarı çıksın diye yol mu yapıyorsunuz? İnsanlar yol yapılmasına karşı olduğumuzu zannetmesin ama burada yol yapacak bir durum yok.

* Üstelik bunları yaparken de pandemiden faydalanıp hafta sonu kimseler ortada yokken yapıyorsunuz. Orman İşletme Müdürlüğü’nden habersiz koca koca ağaçları deviriyorsunuz.

Adıgüzel, yapılan bu talanların hepsinin hesabını soracaklarını dile getirdi.

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