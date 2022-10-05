CHP’li Adıgüzel: Hastaneler ek randevu slotları oluşturmaya başlayacak

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığının, kamu hastanelerine ek randevu slotları oluşturulması için yazı gönderdiğini, bunun hasta-doktor çatışmalarına, şiddet olaylarına davetiye çıkaracağını savundu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Ordu’nun Çaybaşı ilçesi İlküvez beldesinde, katı atık depolama yerinin olduğunu, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait işletmede suyun arıtılmayarak derelere bırakıldığını öne sürdü.

Adıgüzel, “Burası tamamen hukuka aykırıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na bir kez daha çağrı yapıyorum: Ordu’daki İlküvez vahşi katı atık depolama alanı bir faciaya davetiyedir. Derhal kapatılmalıdır” dedi.

Adıgüzel, Sağlık Bakanlığının, kamu hastanelerine ek randevu slotları oluşturulması için yazı gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

*Hastane randevu alma birimi, bugünden itibaren randevularda ek randevu slotları oluşturmaya başlayacak.

*Örneğin o doktora, o gün 70 hasta verilmiş, bunun ortalama 15’inin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bu gerçekleşmeyen oran tespit edilerek, bir ek randevu ekleniyor.

*Şimdi o gün hastaların tamamı gelirse, bu ek randevular araya eşlenmiş durumdalar. Şimdi gelen hastaya da daha önce randevu alan hastaya da bu durumu izah etmek mümkün değil.

*Burada ek kavgalar, doktor üzerine ek sıkıntılar doğacak. Yeni hasta-doktor çatışmalarına, şiddet olaylarına davetiye çıkaracak. (AA)

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