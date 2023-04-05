CHP’li Adıgüzel, tespit edilen yabancı seçmen sayısını açıkladı

14 Mayıs’ta yapılacak ve Türkiye’nin kaderinin belirleneceği Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yabancı seçmenlere ilişkin soysam medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Adıgüzel’ın paylaşımları şöyle;

“Bir süredir gündemi meşgul eden ‘yabancı seçmen’ konusu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isterim. YSK’nin seçmen listesinde yurt dışında doğan 1.3 milyon seçmen olduğunu bizler de görüyoruz ve gayemiz riskleri tespit etmek olduğundan verileri daha detaylı analiz ediyoruz.

*1.3 milyon sayısının tamamının, kamuoyunda endişe yaratan ‘yabancı seçmenleri’ ifade etmediğini net olarak söyleyebiliriz. Örneğin; bu sayı içerisinde Bulgaristan doğumlu ve vatandaşımız olan 342 bin, Almanya doğumlu ve vatandaşımız olan 209 bin seçmen yer alıyor.

“240 BİN CİVARI İLK DEFA OY KULLANACAK YABANCI SEÇMEN BULUNDUĞUNU TESPİT ETTİK”

*YSK’nin son seçmen listesinde, AKP’nin sınırlarımızda uyguladığı açık kapı politikası sonucu ülkemize kontrolsüz girişlerin yaşandığı Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 150 bin civarı ilk defa oy kullanmak üzere 240 bin civarı seçmen bulunduğunu tespit ettik.

*Vatandaşlarımızın seçim güvenliği hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Tüm bu kaygıları paylaştığımızı ve her bir riske karşı alternatif planlar üzerinde titizlikle çalıştığımızı herkesin bilmesini isterim.

“HEP BİRLİKTE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ”

*Ayrıca asılsız paylaşımların gerçek risklerin kontrolünü zorlaştırdığını, bir panik dalgası yaratmanın en çok demokrasi isteyenlere zarar verdiğini belirtmeliyim. Herkesin samimiyetle seçimin güvenliğini istediğine şüphe yok. Fakat hep birlikte daha dikkatli olmalıyız.

“SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

*Seçim güvenliğine ilişkin bilime dayanan, kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. 2019 yerel seçimlerinde tüm Türkiye’de oyların güvenliğini başarıyla sağlayan çalışmalarımızı daha da geliştirdik. 2023’te de her bir oyun güvenliği için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

“HİÇ KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

*Her riski hesaplıyoruz, her alanda önlem alıyoruz, canla başla çalışıyoruz. Türkiye’nin demokrasiye inanan her vatandaşıyla birlikte 14 Mayıs’ta millet iradesinin seçim sonuçlarına yansımasını sağlayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın, hep birlikte başaracağız.”