CHP’li Ağbaba AKP’li Mahir Ünal’a sert tepki: ‘Vatan hainliğidir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Trabzon’da yaptığı açıklamada AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Cumhuriyeti ve Türkçe’yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, “Anadolu’da yaşayan fakir yoksul insanların onurunu kurtarmış Atatürk’e laf söyleyenler vatan hainidir. Mahir Ünal bu vatan hainliğidir, bu toprakların köküne düşmanlıktır” dedi.

Elif ÇAVUŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir dizi etkinliğe katılmak üzere Trabzon’a geldi. CHP Trabzon il binasında basın toplantısı düzenleyen Ağbaba gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu da katıldı.

“ATATÜRK’E LAF SÖYLEYENLER VATAN HAİNİDİR”

“Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözleriyle Cumhuriyet’i ve Türkçe’yi hedef alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı eleştiren Ağbaba, “Kim ki Cumhuriyete ve Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk‘e laf ediyorsa, söz söylüyorsa, hele hele ağır eleştiride bulunuyorsa, bu topraklara ihanet etmiştir. Bu topraklarda Atatürk’ün, farklı mezhepleri, farklı düşünceleri, tekrar ayağa kaldırıp Anadolu’da yaşayan fakir yoksul insanların onurunu kurtarmış Atatürk’e laf söyleyenler vatan hainidir. Bunu açıkça belirtmekte fayda var. Bizim konuştuğumuz dil Türkçe, biz Türkçe konuşuyoruz. Bir milletvekili, bir gurup başkan vekili, AKP sözcüsü, geçmişte bakanlık yapmış birisi Türkçe’yi kendi kültürüne darbe indiren bir dil olarak görüyor” açıklamalarında bulundu.

“BU VATAN HAİNLİĞİDİR, BU TOPRAKLARIN KÖKÜNE DÜŞMANLIKTIR”

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a partisinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan herhangi bir tepki gelmediğine dikkat çeken Ağbaba, şöyle konuştu:

* “Bir tweet attı diye insanlar linç ediliyor, ceza evlerine atılıyor. Bir ufak eleştiriden dolayı Cumhurbaşkanına hakaretten insanlar para cezasına çarptırılıyor. Maalesef hala Mahir Ünal’ın söylemiş olduğu bu sözlerle alakalı AKP kanadından veya Cumhurbaşkanı’ndan bir eleştiri duymadınız, duyamazsınız. Çünkü O, O’nun sözcüsü.

* Bizzat Cumhurbaşkanının ‘200 yıllık hesaplaşma’ dediği şey de dil devrimi. Matbaa yok, kitap diye bir şey yok. Okuma oranı yüzde 4. Atatürk, kurduğu mekteplerle okuma oranını hızla arttırıyor, okuma oranını yüzde 40’lara çıkarıyor. Mahir Ünal’a Trabzon’dan söylemek isteriz; Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşısın, kendi dilini eleştiriyorsun.

* Mahir Ünal bu vatan hainliğidir, bu toprakların köküne düşmanlıktır. Türkçe onurumuzdur, bir dil bir ülkenin namusudur. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Her eleştiriyi cezaevi ile yoklayanlar maalesef Mahir Ünal’a sessiz kalarak destek vermişlerdir.”

“TÜRKİYE YÜZYILI TOPLANTISINDA MUHALEFET LİDERİ GİBİYDİ”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ toplantısı ile ilgili de konuşan Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

* “Dünyada bütün endekslerde en fazla yolsuzluğun olduğu ülke Türkiye olarak gösteriliyor. “Barış, kardeşlik, demokrasi” diyor. Türkiye Yüzyılı toplantısına bakınca bir muhalefet liderini gördük aslında. 20 yıldır ülkeyi kendisi yönetmiyor. Bir başkanı yönetiyor. Seçime giderken bir vizyon belgesi sunmaya çalışıyor. Bu vizyon belgesini sunan da bir muhalefet lideri gibi.

* 20 yıldır bu ülkeyi yöneten sensin. Bu memlekette insanları ayıran dışlayan sensin. ‘Hoşgörü’ diyor. Senin ağzından muhalefet liderine ve senin gibi düşünmeyen herkese senden daha nefret kusan bir siyasetçi daha var mı? Bu ülke çok siyasetçi gördü ama bunun kadar kendi gibi düşünmeyenden ve muhalefetten nefret eden, herkese kin kusan bir lideri görmedi. Çıkmış karşımıza dalga geçer gibi, “demokrasi, barış, kardeşlik” diyor. Hangi özgürlük. Hangi basın? Vizyon belgesi içi boş bir vizyon belgesidir. Dün bir farklılık yaptı, bir buçuk saat konuştu ama ‘Bay Kemal’ demedi. Açılımı böyle yapıyor herhalde.”

“TÜRKİYE’NİN GELDİĞİ NOKTA BU”

Ekonomik krizi de gündemine alan Ağbaba rakamlarla Türkiye’den daha fazla enflasyon oranına sahip olan ülkeleri açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

* “Düşmanın yapamayacağını bunlar yapıyor. 2018 yılında ülke ekonomik buhrana giriyor dedik dinletemedik. Bu ülkeye en büyük ihanet, en büyük vatan hainliği merkez bankasının kasasındaki 128 milyar doları satmaktır. Vatana ihanettir, hainliktir, bunun da hesabını soracağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Diyorlar ki dünyada ekonomik kriz var. Dolar kurunun bu kadar yüksek olmasının sebebi satılan 128 milyar dolardır. Devletin kasasında bir tek kuruş yoktur.

* Bir gecede 19,5 milyar dolar satılmıştır. Bu ülkeye yapılmış en büyük hainliktir, en büyük ihanettir. Enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebebi satılan 128 milyar dolardır. Karşılaştıralım Almanya’da enflasyon yüzde 10, İngiltere’de yüzde 10, Fransa’da 5.6. savaştaki Rusya’da 13.7, Ukrayna’da 24.6. Bizdeki enflasyon yüzde 84. Rakamlara bakarak Türkiye’nin hangi ligde olduğunu anlayabilirsiniz. Enflasyonu Türkiye’den yüksek olan ülkeler kimler? Afrika’nın bir ülkesi Zimbabwe, Lübnan, Suriye, Venezuella ve Sudan. Türkiye’nin geldiği nokta bu. Bakın ekonomik kriz hem kötü yönetimden, hem de öngörüsüz dış politikadan kaynaklanıyor.”

FEZLEKE TEPKİSİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözleri nedeniyle ‘tehdit’ suçundan fezleke düzenlenmesine tepki gösteren Ağbaba, şunları söyledi:

* “Bu fezlekelerle açmış oldukları tazminatlarla, CHP Milletvekillerine boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Hırsıza hırsız demeye, mafyaya mafya demeye devam edeceğiz. Suç işleri bakanı demeye devam edeceğiz. Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu’yu tehdit etmiş. Ali Mahir muhalefetin milletvekilidir. Sen herkesi tehdit ediyorsun, sen her gün iftira atıyorsun herkese.

* ‘Yargılanması gereken birisi varsa Süleyman Soyludur’ demiş Ali Mahir. Yalan mı söyledi? İnşallah yargılanacak. Hiç kimse kusura bakmasın ne Ali Mahir’i ne Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini susturamazlar. Genel Başkanımız hakkında her gün milyonlarca lira tazminat davası açıyorlar. Susacak bir tane CHP’li yok burada. Ben genel başkanımızdan sonra en çok fezlekeye sahip milletvekiliyim. Bizi susturamazlar. Ali Mahir’i hiç susturamazlar. Nerede namussuz, hırsız, dolandırıcı varsa senin resmin var. Öyle değil mi? Başka kapıya gitsinler.”

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