CHP’li Ağbaba: Enes’in ölümünün sorumlusu siyasi iktidardır

SÖZCÜ’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Enes’in ölümünün sorumlusu gençleri ve çocukları tarikatların eline düşüren siyasi iktidardır” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrenci Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. 20 yaşındaki Kara, olaydan önce çektiği videoda, ailesinden ve ‘öğrenci evinde kaldığı cemaatten baskı gördüğünü, psikolojik olarak yorulduğunu ve yaşama sevincinin kalmadığını’ anlattı.

Kara’nın intiharı sosyal medyada çok konuşuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, intihar sonrasında Elazığ Valiliğinden bir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

“ENES’İ DEVLET, AİLE, DİN TACİRLERİ EL BİRLİĞİYLE ÖLDÜRDÜLER”

“Elazığ’da tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharı hepimizi derinden yaraladı” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Enes ölmeden önce çektiği videoda kaldığı cemaat evindeki yoğun baskıları anlatıyor. ‘Burası tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim sadece 3 saat’ diyor.

* Genç intiharı salgından bu yana zaten her geçen gün artıyordu. Baskı, yokluk, depresyon gençleri çaresiz bırakmış durumda.

* Ancak burada Enes’in durumu daha spesifik. Enes’in ölümünün sorumlusu gençleri ve çocukları tarikatların eline düşüren siyasi iktidardır.

* Açıkça söyleyelim: Enes’in ölümü intihar değil, cinayettir. Bu durum ekonomik sebeplerden veya psikolojik bozukluktan diyerek üzerinin örtüleceği bir şey değil; tarikat yurdunda yaşananlarla doğrudan ilişkili bir intihar, bir cinayet.

* Enes’i devlet, aile, din tacirleri el birliğiyle öldürdüler. Kim bu tarikatlar, cemaatler? Ne hakla, hangi yetkiyle devlet yurtlarından daha kuşatıcı oluyor, istedikleri gibi at koşturuyor, gencecik doktor olup ülkeye faydalı olacak bir genci yaşamından alıkoyuyor?

* Kendi içlerinde ne idüğü belirsiz bir kast sistemiyle gencecik beyinleri yıkıyorlar. On binlerce genç bu tarikatların eline düşmüş, tutsak olmuş durumda.

0 İktidar insanları adeta tarikatların kucağına itiyor, insanlar ölünce de konuyu kapatıp işin içinden çıkıyor. Yurtlarda yangın olur, onlarca insan ölür, konu kapatılır. İnsanlar öldürülür, konu kapatılır.

“YETKİLİLER ADETA ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR”

* Gencecik beyinler yıkanır, baskı yapılır, cezalar uygulanır, konu kapatılır. FETÖ kaç nesili bu şekilde zehirledi, din istismarıyla devleti ve geleceğimizi çaldı.

* Şimdi bu ve benzeri tarikatlar aileleri istismar ederek, arkasında devlet gücü ve sınırsız maddi olanaklarla her yerde propaganda yapar; gencecik insanların hayatını karartır.

* Gençlere sağlıklı ve kendini gerçekleştirebileceği bir gelecek sunmak en başta sosyal devletin sorumluluğuyken, iktidar bu alanı çeşitli cemaatlere ve tarikatlara terk ediyor.

* Bu kabul edilemez. Öte yandan Elâzığ Valisi’nin konuya ilişkin hala bir açıklama yapmamış olması üzüntü verici ve düşündürücüdür.

* Bu kişiler devleti ele geçirmiş gibi, iktidar ve yetkilileri adeta üç maymunu oynuyor. Siyasi bir konu olduğunda hem Valilik, hem savcılık dört bir yandan açıklama yaparlardı.

* Şu an çıt çıkmıyor. Denetimsiz bu yapılar hiç soruşturulmayacak mı? Bunlara dokunan yine yanacak mı? İvedilikle kamuoyuna açıklama bekliyoruz.

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