CHP’li Ağbaba: İktidar İsrail’in Filistin’e yaptığını Bitlis’te halka yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bitlis’te devam eden “Dere Üstü Islah Projesi” için iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etti. CHP’li Ağbaba, “16 Ağustos gecesi Bitlis’te polis baskınıyla iş yerleri yıkılmaya başladı. Yıkım kararına tepki gösteren esnafa polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. 70’e yakın insan gözaltında. Bu hukuksuzluk çete devletinde olur” dedi.

ORHAN BOZKURT

Bitlis’te işyerleri yıkılan esnafı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki heyet basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP’li Ağbaba, ‘Dere Üstü Islah Projesi’ kapsamında işyerleri yıkılan esnafa zülüm edildiğini ifade ederek, “Bu zulüm yapanların yanına kâr bırakılmayacak. İsrail’in Filistin’e yaptığını bunlar Bitlisli’ye yapıyor. Halep’te bombayla evler yıkıldı, burada Çevre Şehircilik araçlarıyla balyozlarıyla evler yıkılıyor” diye konuştu.

“16 AĞUSTOS 2021, BİTLİS’İN İŞGALE UĞRADIĞI İKİNCİ TARİH OLDU”

Ağbaba, Bitlis’e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Adana Milletvekili Ayhan Barut’la birlikte geldiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bulunduğumuz yer Ticaret ve Sanayi Odası’nın hemen önündeyiz. Oranın da kapısı sökülmüş durumda. Türkiye çok hukuksuzluk yaşadı ama bugünkü gördüğümüz manzarayla görüyoruz ki, ilk kez böyle bir yasadışılıkla karşı karşıyayız. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, polislere elinde koca koca balyozlar vermiş, insanların kapılarını zorla söküyor. Dün yani 16 Ağustos 2021, Bitlis’in işgale uğradığı ikinci tarih oldu. İlkini Ruslar yapmıştı. İkincisini, Rusların yapmadığı kötülüğü oy vererek seçilen hükümetin görevlendirdiği insanlar yapıyor. Kapıları toplayıp arabalara atıp adeta kaçırıyorlar. Genel Başkanımız grup toplantısında daha önce bu konuyu anlattı. Meclis’te biz de gündeme getirdik. Diğer siyasi partilerin genel başkanları da söyledi ama hükümet bunu duymazdan geldi.”

“PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZIYLA SALDIRMIŞLAR, 70’E YAKIN GÖZALTI VAR”

Kentte yaşananların çete devletinde veya suç örgütünde yaşanabileciğini söyleyen Ağbaba, “Bunlar hukuka askıya alınmış olabilir ama bilin ki bunun hesabı yarın sorulur” dedi. Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü; “Burada 740 dükkân var. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu işlem yapılıyor. Burada insanlar yıkımı durdurmak için Van Bölge İdare Mahkemesine başvuruyorlar. Bölge İdare Mahkemesi esnafı haklı buluyor. Valilik yürütmeyi durdurma kararına itiraz ediyor. Çeşitli baskılarla bu durdurma kararı kaldırılıyor. 16 Ağustos’ta yıkıma başlanıyor. Esnafımız sonra İstinaf Mahkemesi’ne başvuruyor.

İstinaf sonuçlanamadan, yani hukuki süreç sonuçlanmadan, insanların yaşadıkları yerler, dükkânları başlarına yıkılıyor. Buradaki dükkânların tarihi çok eski. Yolun karşısında ‘bu caddede sokak iyileştirmesi yapmaya başlanmıştır’ diye bir tabela var. 2020 yılında sokak iyileştirme işlemi tamamlanmış. Bir yıl önce sokak iyileştirmesi yap, sonra yık. Bugün devlet bir yandan sel felaketiyle İBAN’la para toplarken diğer yandan Bitlis’teki kamu malları ve yatırımlar tarumar ediliyor. Hukukun askıya alındığı bir durumla karşı karşıyayız. Danıştay’da devam eden dava var. Dün insanlara plastik mermiler, biber gazı sıkılmış. 70-75 yaşında insanlar derdest edilmiş. Dün 70’e yakın insan gözaltına alınmış”

“ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ ESNAFIN ELEKTRİĞİNİ KESEREK SUÇ İŞLİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bitlis’te bir zorbalık, eşkıyalık var. Bunları Bitlislilerin yüksek vicdanına bırakıyoruz” diyerek, şu ifadeleri kullandı; “Elektrik dağıtım firması esnafın borcu olmadığı halde gece esnafların elektriklerini kesiyor. Bu bir suçtur. Borcu varsa kesersin, yoksa kesemezsin. Bu konuda da suç duyurusunda bulunacağız. Elektrik kesiliyor, kasaptaki etler bozuluyor, marketteki meyveler çürümüş durumda. Bunu da yapan 2021 yılında Bitlis’in en çok oy verdiği siyasi parti. Burada bir zulüm var. İnsanlar burada mağdur, çeklerini senetlerini ödeyemiyorlar. Vakıf mallarına 250-300 bin lira para vererek alan insanlar var ve şimdi hiçbir hakları kalmadı. Bu işler bitince herhalde bu insanlar burada yaşayamayacak. Buradan mülteci gibi göç edecekler başka illere”

“İSRAİL’İN FİLİSTİN’E YAPTIĞINI BUNLAR BİTLİSLİ’YE YAPIYOR”

CHP’li Ağbaba, esnafın zorla bölgeden çıkartıldığını söyleyerek, “Polis eşliğinde balyozla iş yerleri yıkılıyor. Hukuki süreç tamamlanmadan İstinaf ve Danıştay süreçleri bitmeden bu yapılan hukuka sığmaz. Hukuk sadece lafta var, ülke kaosla çeteyle yönetiliyor. Türkiye’de yukarının mafyaya ve çeteye teslim olduğunu gördük, Bitlis de mafya düzenine kurban edildi. İlk seçimlerde Millet İttifakı olarak iktidar olursak bu kişilere haklarını iade edeceğiz. Bitlisli’ye bu hukuksuzluğu yaşatanlara, rant uğruna 8-9 yaşında çocukları ağlatanlar, evde kadınların gözyaşına sebep olanların da bu rantı burnundan getirmek bizim boynumuzun borcudur. Türkiye gündemine bu konuyu taşıyacağız. Sizin derdinizi paylaşıp size siper olacağız. Bu zulüm yapanların yanına kâr bırakılmayacak. İsrail’in Filistin’e yaptığını bunlar Bitlisli’ye yapıyor. Halep’te bombayla evler yıkıldı, burada Çevre Şehircilik araçlarıyla balyozlarıyla evler yıkılıyor. Halk burada ‘Allah onların burnundan getirsin’ diyor. ‘Suriye’de bombayla yapılan, burada oy verdiğimiz hükümet tarafından yapılıyor’ diyorlar. Burada insanlar sadece dükkânlarını değil, çocuklarının ekmek paralarını, geleceklerini de kaybediyorlar. 5 bin yılık kadim şehirde yakında hayat kalmayacak. Biz sonuna kadar Bitlis halkının yanınızda olacağız” diye konuştu.

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