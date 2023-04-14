CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a tepki: Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya’da deprem konutlarının temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın katıldığı törende ‘deprem konutlarının temelinin atıldığı’ ve ‘1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın da anahtar tesliminin yapıldığı’ açıklamasını yaptı.

“2020 DEPREMİNDE TEMELİ ATILAN KONUTLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Elazığ’da yaptığı açıklamada, anahtarları teslim edilen konut, köy evi ve dükkanın yeni yapılmadığını açıkladı. Ağbaba, şunları söyledi:

* “AKP Genel Başkanı, Malatya’da 1442 konut, 250 köy evi, 47 tane dükkânın anahtar teslimini yaptı. Sanki dün temeli atılmış bugün teslimat yapılıyor gibi… Ama bütün Türkiye bilsin ki bu tam 39 ay önce temeli atılan iş yerleridir. Yani 2020 Ocak depreminde temeli atılıp yeni teslim edildi. Malatyalıları kandırıyor. Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor. Bu konutlar yeni yapılan konutlar değildir. 2020 depreminde temeli atılan konutlardır.

* Üç yıl üç ay sonra teslim edildi bu konutlar. Şimdi ‘bir yıl içerisinde konut teslim edeceğim’ diyor. Dolayısıyla bu iddia da yalan. Maalesef Malatyalılar, depremde evlerini kaybeden insanlar bir iki kış daha konutlarında oturamayacak, çadıra ve konteynere mahkum olacak.

* Geçmiş depremdeki hızlarının bu depremde yaşanan mağduriyeti gidermeyeceğini görüyoruz, maalesef. Konut yapmaktan aciz, konutu teslim etmekten aciz bir anlayışla karşı karşıyayız. Malatya’dan üç yıl üç ay önce temelini atmış olduğu konutları yeni yapılmış gibi anahtar teslimi yapıyor. Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor.” ANKA